Jonathan Holslag over G7-top: "We verwachten dat wereld open en vrij wordt, maar het tegendeel gebeurt" TW

10 juni 2018

16u04

Bron: VRT 0 "Een blamage", zo noemt professor Internationale Politiek Jonathan Holslag het feit dat de G7-top vannacht zonder gezamenlijke slotverklaring is afgesloten. Holslag ziet in de tumultueus verlopen top een symbool dat de westerse wereld steeds meer verdeeld raakt. Dat zegt hij in een interview met de openbare omroep VRT.

Het westen is verdeeld, stelt Holslag vast nadat de Amerikaanse president Donald Trump de G7 voortijdig verliet en er geen gezamenlijke slotverklaring kwam. Een conflict over importheffingen tussen de VS en Canada dat tijdens de bijeenkomst op de spits werd gedreven, dreigt ook de invoer van Europese wagens naar de Verenigde Staten te bemoeilijken. Wat vooral de Duitse autoindustrie kan treffen. Maar ook landen zoals het onze, die veel exporteren naar Duitsland, zullen de gevolgen voelen.

"Ook binnen Europa neemt de verdeeldheid en fragmentatie toe", zegt Holslag tegenover de VRT. "Dat maakt het lastig om onze belangen te verdedigen."

Hoewel de professor het woord 'handelsoorlog' niet in de mond wil nemen, ziet hij wel een evolutie naar een gefragmenteerde wereldorde waarin steeds meer tussenkomsten door overheden een rol spelen. "Wij verwachten dat de wereld open en vrij wordt, maar het tegendeel is aan het gebeuren", luidt het.

Holslag vreest negatieve gevolgen voor onze economie door deze evolutie. "We moeten alert blijven, waarschuwt hij.