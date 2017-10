Jonathan hielp anderen en kreeg zelf kogel in de nek: "Voor de rest van mijn leven" Joeri Vlemings

Bron: Washington Post 0 rv Jonathan Smith zit mogelijk de rest van zijn leven met een kogel in zijn lichaam, links van zijn nek. Massamoordenaar Stephen Paddock raakte de 30-jarige Smith zondagavond vanuit zijn hotelkamer op The Strip. Smith was toen anderen aan het beschermen. De kogel is voor het tot held verheven slachtoffer een luguber aandenken aan de grootste massaschietpartij ooit in de VS.

Smith is een hersteller van kopieermachines. Zondag was hij op het Route 91 Harvest Country Music Festival in Las Vegas. Om er de 43ste verjaardag van zijn broer Louis Rust te vieren. De afschuwelijke slachtpartij die Paddock daar aanrichtte heeft Jonathan Smith blijvend getekend, letterlijk en figuurlijk. Al beseft hij dat hij, ondanks zijn ernstige verwondingen, van geluk mag spreken dat hij wél het ziekenhuis levend kon verlaten.

De foto met Jonathan Smith in ontbloot bovenlijf op een stoel in het ziekenhuis ging viraal. Dat heeft te maken met zijn heldenstatus. De man dacht niet alleen aan zijn eigen lot, maar bekommerde zich ook om dat van anderen toen Paddock de kogelregen op de festivalgangers afvuurde. Dat was tijdens het optreden van Jason Aldean. Toen de zanger doorhad wat er gebeurde, stormde hij het podium af. Louis Rust begreep het op dat moment ook en zei aan hun groep van negen familieleden om elkaar een hand te geven en te vluchten.

Smith focuste op de nichtjes van 22, 18 en 17 jaar, maar in het tumult raakten ze uit elkaar. Hij keerde daarom terug richting podium om ze te zoeken. Onderweg bleef hij verbouwereerde, verlamde concertgangers toeroepen dat er geschoten werd en dat ze weg moesten: "Lopen!" Hij trok mensen mee met hem naar een parking voor gehandicapten, weg van de Las Vegas Boulevard. Ze zochten er dekking achter de laatste rij auto's.

Smith zag toen dat een paar jonge meisjes zich niet voldoende verscholen. Hij stond recht om ze te zeggen dat ze op de grond moesten gaan liggen. Toen kreeg hij zelf die kogel in zijn hals. "Ik voelde niks meer in mijn nek", zei hij aan de Washington Post. "Ik kreeg een warm gevoel in mijn arm." De kogel brak zijn linkersleutelbeen en een rib en raakte zijn long. De artsen verkiezen voorlopig de kogel te laten zitten. Hem verwijderen zou ergere letsels kunnen toebrengen. "Mogelijk moet ik de rest van mijn tijd met die kogel leven", beseft Smith.

De dertiger denkt dat hij zijn eigen leven te danken heeft aan een agent van San Diego die geen dienst had zondagavond. Hij probeerde het bloeden te stelpen en voorbijrijdende wagens te doen stoppen. Velen reden door, maar eentje niet. De bestuurder bracht in zijn laadbak naast Smith nog andere gewonden naar het ziekenhuis. "Ik wilde niet sterven", herinnert Smith zich. Op dat moment kon hij maar moeilijk ademen. De agent, die later aan de Washington Post zei dat hij dacht dat Smith het niet zou halen, bleef hem maar moed inpraten. Net zoals Smith dat zelf even tevoren had gedaan met anderen. Smith zou een dertigtal mensen uit de gevarenzone gehaald hebben.

Voor de jonge man liep het gelukkig toch goed af, net als voor de rest van zijn familie. Ook de nichtjes. Op sociale media werd Smith al snel onthaald als een held. De foto die journaliste Heather Long op Twitter zette, kreeg meer dan 350.000 likes en werd al 140.000 keer gedeeld. "Ik zie mezelf zo niet. Ik zou gewoon willen dat iemand voor mij hetzelfde zou doen. Niemand verdient het te sterven op een countryfestival".

Jonathan Smith, 30, saved ~30 people last night before he was shot in the neck. He might live w/the bullet for rest of his life.