Jon Kyl vervangt John McCain in Amerikaanse Senaat Redactie

04 september 2018

21u50

Bron: Belga 0 De gouverneur van Arizona, Doug Ducey, heeft de Republikein Jon Kyl genomineerd om zijn overleden partijgenoot John McCain te vervangen in de Senaat. De 76-jarige Kyl, in het verleden ook al eens senator, heeft aanvaard om tot januari 2019 te zetelen .

"Senator Kyl kan op die manier dus stemmen voor de toetreding van rechter Brett Kavanaugh tot het Hooggerechtshof", zei Ducey. Vandaag is namelijk het debat in de Senaat omtrent de voordracht door president Donald Trump van Brett Kavanaugh als rechter voor het Hooggerechtshof gestart. Dat verliep in een chaotische sfeer.

Met Kyl bezetten de Republikeinen 51 van de 100 zetels in de Senaat. Door het overlijden van McCain was dat tijdelijk 50/50 geworden.