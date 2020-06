Johnsons 'brexitjet' maakt eerste vlucht na verfbeurt van 1 miljoen euro YV

26 juni 2020

10u36

Bron: ANP 0 Het vliegtuig van de Britse regering en het koninklijk huis heeft zijn eerste vlucht gemaakt na de omstreden verfbeurt die omgerekend bijna 1 miljoen euro heeft gekost. De RAF Voyager was grijs en is nu wit met een grote Britse vlag er op en United Kingdom in grote letters.

Het nieuwe uiterlijk van de Airbus A330 wordt gezien als onderdeel van de strategie van premier Boris Johnson om de brexit een duwtje in de rug te geven. In de volksmond wordt het vliegtuig dan ook brexitjet genoemd, aldus Britse media vandaag.

Lijkt op British Airways

De verfbeurt was omstreden vanwege de kosten. Tegenstanders vinden dat 1 miljoen wel erg veel geld is voor het overspuiten van een vliegtuig en wijzen op de coronacrisis die veel mensen in financiële problemen heeft gebracht. Anderen vinden het toestel nu veel te veel lijken op de vliegtuigen van British Airways.

Volgens Johnson is het geld uitgegeven aan een “ontwerp dat het Verenigd Koninkrijk over de hele wereld zal promoten zonder dat de vitale militaire rol van het toestel is aangetast”.