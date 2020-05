Johnson wil zondag plan voor versoepeling lockdown in Groot-Brittannië aankondigen VK denkt aan tal van maatregelen voor een veiliger bedrijfsleven JOBR

04 mei 2020

14u25

Bron: Belga 4 De Britse premier Boris Johnson denkt eraan zondag een plan voor een geleidelijke versoepeling van de lockdown in Groot-Brittannië aan te kondigen. Daarnaast zouden er ook enkele maatregelen ingevoerd worden om het bedrijfsleven veiliger te maken. Dat hebben Britse media maandag gemeld.

Met 28.446 coronadoden is Groot-Brittannië het tweede zwaarst getroffen land van Europa. Op 23 maart werd een lockdown afgekondigd die uiteindelijk verlengd werd tot nu donderdag. Dan is er een evaluatie.

Bedrijven

De door de regering overwogen maatregelen omvatten volgens de openbare omroep BBC en de krant Financial Times een sluiting van bedrijfskantines, vermindering van het aantal gedeelde bureau’s en bijkomende schoonmaak. Werknemers die met anderen in contact komen, moeten bescherming krijgen in de vorm van plastic schermen. Werknemers die het kunnen, worden aangemoedigd te blijven telewerken. Wie echt naar kantoor moet, wordt aangeraden met glijdende uren te werken om een overstelping van het openbaar vervoer te vermijden.

Vooraleer bedrijven hun werknemers weer kunnen verwelkomen, moeten ze een “evaluatie van de risico’s” maken. Wanneer de aangeraden onderlinge afstand van twee meter onmogelijk blijkt, is het dragen van beschermende kledij een mogelijke oplossing.

Openbaar vervoer

De drie belangrijkste spoorbonden maken zich zorgen omtrent de “boodschap” die wordt uitgezonden bij de schaalvergroting van het treinverkeer. Zo werd er verteld dat er bij het nemen van de trein geen gevaar komt kijken. Sinds de lockdown inging, heeft de regering de Britten herhaaldelijk aangemaand “thuis te blijven” en “niet-essentiële verplaatsingen” te vermijden.

