Johnson wil volledige douane- en grenscontroles tussen VK en EU

01 februari 2020

Bron: Belga 0 Nu het Verenigd Koninkrijk officiëel uit de Europese Unie gestapt is, heeft de Britse premier Boris Johnson plannen voor het instellen van volledige douane- en grenscontroles voor goederen uit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft de Engelse krant Daily Telegraph.

Reden van dit voornemen is volgens de krant dat het Verenigd Koninkrijk de druk op Europa wil opvoeren in de gesprekken over handelsovereenkomsten tussen de EU en de Britten na definitieve afhandeling van brexit. "We zijn van plan om alle EU-importen volledig te controleren: uitvoeraangiften, veiligheidsverklaringen, diergezondheidscontroles en alle supermarktgoederen", aldus een hooggeplaatste overheidsbron in de krant.

Het Verenigd Koninkrijk blijft tot eind dit jaar echter nog gebonden aan EU-wetgeving. In de tussentijd wordt onderhandeld over de toekomstige relatie.

“Ontsnapt aan tirannie van Brussel”

Londen wil alvast een handelsakkoord sluiten met de regering van de Amerikaanse president Donald Trump, die positief is over de brexit. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo stelde eerder dat de Britten wilden ontsnappen aan de “tirannie van Brussel”.

Britse voorstanders van de brexit lieten gisteren tijdens de festiviteiten rond de terugtrekking vergelijkbare geluiden horen. “We hadden genoeg van de Europese Unie”, zei een 42-jarige man. “We willen een soeverein land zijn en leven als een Britse natie, onze eigen beslissingen nemen, onze eigen regels maken en leven hoe we zelf willen.”