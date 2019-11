Johnson wil Brexit-stemming voor Kerstmis NLA

24 november 2019

14u31

Bron: Belga 0 De Britse premier Boris Johnson wil dat het parlement nog voor kerstmis over zijn Brexitdeal stemt. Dat zei de leider van de Conservatieve partij vandaag bij de voorstelling van het verkiezingsprogramma in Birmingham.

Als de deal door het parlement geraakt, zou dat een "vroeg kerstcadeau aan de natie" zijn. En dat zou volgens Johnson de Britten verzekeren van brexitloze feestdagen. Een brexit is volgens de premier mogelijk voor 31 januari, de momenteel geldende vertrekdatum.

Nadat het parlement weigerde om Johnsons brexitdeal erdoor te jagen, riep de premier nieuwe, vroegtijdige, verkiezingen uit. De bewoner van 10 Downing Street hoopt dat zijn partij ditmaal een meerderheid behaalt, waardoor hij het brexitakkoord in het Britse parlement kan laten goedkeuren.

Tweede referendum

Woensdag presenteerde Labour reeds het 'manifesto'. Partijleider Jeremy Corbyn zei dat hij neutraal zou blijven als er een tweede referendum over de brexit komt. Dat referendum wil hij organiseren als hij bij de komende verkiezingen aan de macht komt.

De meeste analisten verwachten echter een vlotte zege en bijhorende parlementaire meerderheid voor Boris Johnson.

De ontslagnemende regering behaalde bij de vorige stembusgang in 2017 geen meerderheid, waardoor de vorige premier, Theresa May, steun zocht bij de Noord-Ierse unionisten. In de loop van de parlementaire brexitsaga zag Johnson bovendien verschillende parlementsleden opstappen, al dan niet gedwongen.

