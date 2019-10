Johnson vraagt EU om brexit uit te stellen (maar schrijft aparte brief om dat te voorkomen) HR IB

19 oktober 2019

23u41

Bron: Belga, BBC, ANP, Reuters 18 Brexit EU-president Donald Tusk heeft de verwachte brief uit Londen ontvangen van de Britse premier Boris Johnson waarin hij uitstel van de brexit vraagt. Dat laat hij in een tweet weten. Volgens bronnen binnen de Britse regering heeft Johnson de brief niet persoonlijk ondertekend. Er zouden ook twee andere documenten aan de brief zijn toegevoegd: een wel door Johnson ondertekende brief waarin hij stelt dat een uitstel van de brexit “een vergissing” zou zijn en een toevoeging van de Britse topdiplomaat Sir John Barrow, die toelicht dat Johnsons uitstelverzoek wettelijk vereist is.

Tusk onthult in zijn tweet niet voor hoe lang Johnson om uitstel vraagt en of er effectief drie documenten verstuurd werden. De president van de Europese Raad geeft wel aan nu de andere EU-leiders te gaan consulteren over Johnsons verzoek om uitstel. Verwacht wordt dat dit enkele dagen zal duren.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit Donald Tusk(@ eucopresident) link

Volgens bronnen in Downing Street is de formele brief waarin Johnson om uitstel vraagt, niet ondertekend. Het zou gaan om een fotokopie van de Benn Act, de wet waarin de premier wordt verplicht uitstel te vragen.

In de tweede brief, die Johnson wél ondertekend zou hebben, legt hij uit dat hij persoonlijk gelooft dat uitstel een “vergissing” zou zijn. De derde brief zou afkomstig zijn van Sir Tim Barrow, de Britse EU-ambassadeur in Brussel, die toelicht dat Johnsons uitstelverzoek wettelijk vereist is. Dat zeggen bronnen binnen de Britse regering.

“Gedwongen uitstel”

Johnson werd eerder op de dag door het Britse parlement gedwongen om de andere 27 lidstaten opnieuw om uitstel te vragen. Het Lagerhuis nam namelijk een voorstel aan om de brexitdeal die Johnson donderdag in Brussel sloot met de EU nog niet goed te keuren.

Johnson heeft steeds gezegd niets te voelen voor uitstel van de brexit en herhaalde dat gisterenavond nog eens in een brief aan leden van het parlement. De EU-lidstaten moeten unaniem instemmen met het verschuiven van de datum voor uittreding van de Britten uit de Europese Unie.

Eerder op de avond liet Tusk nog via Twitter weten, na telefonisch onderhoud met Johnson, de brief van de Britse premier Boris Johnson af te wachten.

Waiting for the letter.

I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons. Donald Tusk(@ eucopresident) link