Johnson verwacht dat EU-leiders bijdraaien: “Daar vertrouw ik op” KVE

19 augustus 2019

15u53

Bron: ANP 0 Tijdens zijn eerste buitenlandse reis als Britse premier hoopt Boris Johnson later deze week de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron te overtuigen "een compromis te sluiten" over de brexit. Hoewel de Europese Unie (EU) tot nog toe geen enkele trek heeft in nieuwe onderhandelingen over de scheidingsvoorwaarden, zegt Johnson ervan uit te gaan dat dit nog zal veranderen.

“Wij zijn klaar om eruit te stappen op 31 oktober, deal of geen deal", aldus de conservatieve leider.

Uit uitgelekte noodplannen blijkt dat de Britse regering rekening houdt met een worstcasescenario, waarin na een brexit zonder afspraken met de EU maandenlange verstoringen in de havens zullen ontstaan, met mogelijke tekorten aan voedsel en medicijnen tot gevolg.

"Onze vrienden en partners aan de andere kant van het Kanaal vertonen wat onwil om hun opstelling te veranderen. Dat mag, ik vertrouw erop dat ze dat nog wel doen", aldus Johnson. Hij ontmoet Merkel woensdag in Berlijn en Macron een dag later in Parijs.

