Johnson versoepelt maatregelen voorlopig niet: “We moeten risico van tweede golf erkennen”

27 april 2020

10u50

Bron: anp, belga 2 Het Verenigd Koninkrijk versoepelt de strenge maatregelen om het coronavirus in te dijken voorlopig niet. Dat zegt premier Boris Johnson, die vandaag voor het eerst weer aan de slag is sinds hij zelf met een coronabesmetting op intensieve zorgen verzeild geraakte.

De regering zal de lockdown enkel lossen als ze zeker is dat er geen tweede besmettingsgolf komt, aldus Johnson die tijdens speech de hele Britse bevolking bedankt voor hun steun van de voorbije weken. “Dit is de grootste uitdaging die dit land moet doorstaan sinds de oorlog. Maar we maken vooruitgang. Dankzij jullie gemeenschapsgevoel staan we aan de drempel van onze belangrijkste missie: voorkomen dat onze gezondheidszorg in elkaar stort. Zo kunnen we nu het tij beginnen keren”, luidt het.

Exit-maatregelen komen er nu nog niet, zo verduidelijkt Johnson. “Veel mensen zullen zich afvragen of ze de maatregelen nu kunnen beginnen loslaten. Maar laat het me duidelijk stellen aan iedereen waar onze economie van afhangt. Ik snap jullie ongeduld en angst. Ik weet dat zonder onze privésector, er geen economie is, er geen geld is om onze gezondheidszorg te financieren. Ja, ik zie de langetermijngevolgen. Ik snap dus jullie gevoel van urgentie. Maar we moeten het risico van een tweede golf erkennen. Dan moeten we opnieuw op de rem van het land en de economie gaan staan, wat nog meer schade zou berokkenen. Ik weiger alle moeite van iedereen weg te gooien.”

Volgens Johnson is de Britse gezondheidszorg beschermd en is de curve met succes afgeplat, maar is dat voorlopig niet voldoende. Pas als nog meer parameters dalen, zoals het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames, kunnen de restricties “één per één” worden opgeheven. “Op dit moment kunnen we nog niet voorspellen wanneer dat zal zijn. De beslissingen zullen met alle mogelijk transparantie worden genomen.”

