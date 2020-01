Johnson verliest stemming over brexit in Hogerhuis ttr

20 januari 2020

21u39

Bron: belga 1 De Britse premier Boris Johnson heeft vandaag voor het eerst sinds de parlementsverkiezingen van december een stemming verloren. Het Hogerhuis verwierp zijn brexit-plannen omtrent de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië nadat dat land uit de Europese Unie is gestapt.

De "Lords" stemden met 270 stemmen voor en 229 tegen voor een amendement over de partijen heen. Het moet het de wettelijk in Groot-Brittannië wonende Europese staatsburgers mogelijk maken een schriftelijk bewijs te verkrijgen van hun recht om daar na de brexit te blijven.

In het Lagerhuis, waar de Conservatieven nu een comfortabele meerderheid hebben, is de wettekst rond de brexit probleemloos gestemd. Het document keert na de stemming in het Hogerhuis naar daar terug.

Naar schatting 3,6 miljoen Europese staatsburgers wonen in Groot-Brittannië.