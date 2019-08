Johnson uit felle kritiek op tegenstanders harde brexit: “Verschrikkelijke samenwerking tussen hen en EU”

14 augustus 2019

Bron: ANP

De Britse premier Boris Johnson heeft felle kritiek geuit op politici die hem willen dwarsbomen in het Lagerhuis. "Er is een verschrikkelijk soort samenwerking gaande tussen degenen die denken dat ze de brexit in het parlement kunnen blokkeren en onze Europese vrienden", zei de conservatieve leider tijdens een vragensessie op Facebook.