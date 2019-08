Johnson uit felle kritiek op tegenstanders harde brexit: “Verschrikkelijke samenwerking tussen hen en EU” TT HAA

14 augustus 2019

15u10

Bron: ANP, AFP, DPA

Westminster mag dan wel in zomerreces zijn, het politieke getouwtrek om de brexit gaat gewoon verder in Londen. In een online vragenrondje met burgers haalde Johnson vandaag hard uit naar parlementsleden die hem willen dwarsbomen. “Er is een verschrikkelijk soort samenwerking gaande tussen degenen die denken dat ze de brexit in het parlement kunnen blokkeren en onze Europese vrienden”, zei hij.

“Onze Europese vrienden bewegen niet (...) Ze houden vast aan elke letter, elke komma van het echtscheidingsakkoord (...) omdat ze denken dat de brexit gestopt kan worden in het parlement”, zo vervolgde Johnson. Die situatie vergroot volgens de premier de kans dat het Verenigd Koninkrijk gedwongen zal worden om zonder akkoord uit de EU te stappen.

Brexit zonder akkoord

Johnson heeft al meermaals laten verstaan dat hij de Britten tegen de deadline van 31 oktober uit de EU zal loodsen, ongeacht of hij erin slaagt om het echtscheidingsakkoord met de Europeanen open te breken. Dat akkoord had zijn voorganger Theresa May eind vorig jaar gesloten, maar is inmiddels drie keer afgewezen in het Britse parlement. Het kostte May haar premierschap.

Vanochtend had de vroegere minister van Financiën van May, Philip Hammond, in een opiniestuk in de krant The Times gewaarschuwd voor een brexit zonder akkoord. Dat zou “een verraad” van het resultaat van het referendum van 2016 zijn, meent hij. Volgens Hammond is het “een travestie van de waarheid” om te doen alsof degenen die voor een vertrek stemden ook gekozen hebben voor een ongeordende en economisch schadelijke brexit. In het referendum van juni 2016 koos 52 procent van de kiezers voor een vertrek uit de EU. De voorwaarden voor dat vertrek vormden toen echter geen onderwerp van debat.

“Vernietigingsstrategie”

Volgens Hammond hanteert Johnson een “vernietigingsstrategie” en stuurt hij de facto gewoon aan op een harde brexit door te eisen dat de vangnetoplossing voor Noord-Ierland helemaal wordt geschrapt uit het akkoord. “De onverkozen mensen die aan de touwtjes van deze regering trekken, weten dat het gaat om een vraag die de EU niet kan en niet zal inwilligen”, aldus Hammond in een allusie op Dominic Cummings, topadviseur van Johnson en brein van de Leave-campagne ten tijde van het referendum.

De vangnetoplossing stipuleert dat het volledige Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie blijft indien er geen betere oplossing wordt gevonden om de herinvoering van grenscontroles tussen het Britse Noord-Ierland en de EU-lidstaat Ierland te vermijden. Johnson vreest echter dat die zogenaamde backstop zijn land voor jaren kan vastketenen aan de douane-unie, en een lid van de douane-unie kan geen eigen vrijhandelsakkoorden sluiten.

Opschorting parlement

Hammond maakt zich ook sterk dat het Britse parlement zich nog kan verzetten tegen een brexit zonder akkoord. Daar heeft een meerderheid zich reeds tegen zo’n scenario uitgesproken, maar Johnson liet al doorschemeren dat hij desnoods het parlement wil opschorten. Dan gaat hij toch parlementsvoorzitter John Bercow op zijn weg vinden. De flamboyante Speaker zei vandaag in de krant The Guardian dat hij “tot zijn laatste snik” zal vechten tegen een opschorting van het parlement.