Johnson schaft puppy aan op Downing Street

02 september 2019

16u53

De in Groot-Brittannië beroemde kat Larry, vaste bewoner van Downing Street 10 in Londen, heeft gezelschap gekregen van een hondje. De Britse premier Boris Johnson en zijn vriendin Carrie Symonds, die onlangs zijn ingetrokken in de ambtswoning, hebben een vijftien weken oude jackrussellterriër aangeschaft.

Johnson had eerder al aan medewerkers van zijn ambtswoning gevraagd of zij een hond leuk zouden vinden. Die reageerden toen met een enthousiast "yes". De pup komt uit een dierenasiel en heeft volgens verschillende Britse media scheve tanden.

"De eerste minister is altijd een gepassioneerd voorstander geweest van dierenwelzijn", zegt een woordvoerder van Johnson. "Hij is er altijd van overtuigd geweest dat dieren een goede start in het leven nodig hebben."

Voor kat Larry is Johnson na zijn voorgangers David Cameron en Theresa May de derde premier waarmee hij in huis woont. Larry woont sinds 2011 in de ambtswoning en is 'aangesteld' om muizen te vangen.