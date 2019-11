Johnson onder vuur om geheimhouden rapport over Russische inmenging in Britse verkiezingen KVDS

05 november 2019

Bron: ANP 0 De Britse premier Boris Johnson ligt onder vuur vanwege het geheimhouden van een mogelijk alarmerend rapport over Russische inmenging in de Britse verkiezingen.

Volgens de krant The Guardian staat in het rapport onder meer dat het Kremlin heeft geprobeerd via diplomatieke kanalen te infiltreren in de Conservatieve Partij van Johnson om de verkiezingen te beïnvloeden.

Geheime diensten

Johnson wil het vijftig pagina's tellende rapport van de geheime diensten pas na de verkiezingen van 12 december openbaren. Hij heeft geen reden gegeven voor die beslissing. Dat is niet goed gevallen bij de andere partijen in het parlement. De voorzitter van de commissie die de zaak onderzocht, noemde de beslissing van Johnson "verbijsterend".





De oppositiepartijen Labour en Scottish National Party hebben geen goed woord over voor de geheimhouding. Volgens de partijen weigert Johnson de ernst van de zaak onder ogen te zien.

