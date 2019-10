Johnson laat Lagerhuis stemmen over vervroegde verkiezingen ADN AW TTR

28 oktober 2019

17u30

Bron: Belga 78 De EU-lidstaten aanvaarden het Britse verzoek om de brexit uit te stellen tot 31 januari 2020. Dat heeft Europees president Donald Tusk deze ochtend gemeld. Met het uitstel van drie maanden is een brexit zonder akkoord op 31 oktober, definitief van de baan. De Britse premier Boris Johnson aast opnieuw op vervroegde verkiezingen. Hij wil het parlement laten stemmen over een stembusgang op 12 december. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig. De parlementariërs stemmen vanavond over de kwestie. Volg hieronder live de stemming om 20 uur Belgische tijd.

Johnson aast nu opnieuw op vervroegde verkiezingen. De conservatieve premier wil het parlement laten stemmen over een stembusgang op 12 december. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig, en Johnson beschikt zelf niet over een meerderheid in het Lagerhuis. Ook in september was het hem al niet gelukt om vervroegde verkiezingen uit te lokken. De premier heeft de steun nodig van oppositiepartij Labour om het voorstel tot verkiezingen goedgekeurd te krijgen.

Officieel verschuilt Labour zich achter het argument dat de kans op een ‘no deal’-brexit nog steeds aanwezig is, maar het vermoeden bestaat dat de ware reden de opiniepeilingen zijn. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt Johnson 40 procent van de stemmen, terwijl Jeremy Corbyns Labour niet verder komt dan 24 procent. De EU-gezinde Liberaal-democraten schommelen rond de 15 procent.

Ditmaal lijken ook de LibDems en de SNP verkiezingen niet ongenegen. De twee oppositiepartijen lieten verstaan dat ze kunnen instemmen met verkiezingen op 9 december indien de EU uitstel zou verlenen tot 31 januari, zonder optie om sneller te vertrekken. Voor hun voorstel is slechts een gewone meerderheid nodig. Zowel de liberalen als Schotse nationalisten zijn hard gekant tegen de brexit.

Uitstel

Na een telefoongesprek tussen de Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron had Frankrijk gisteren zijn voorbehoud bij een uitstel tot eind januari, laten varen.

De EU beklemtoont wel dat de Britten de komende maanden de besluitvormingsprocedures en de toekomstgerichte werkzaamheden van de EU niet in gevaar mogen brengen. De lidstaten moeten immers belangrijke beslissingen nemen, onder meer over de meerjarenbegroting tot 2027. Het VK moet een kandidaat-Eurocommissaris aanduiden die deel kan uitmaken van de nieuwe Europese Commissie. Het is nog niet duidelijk wanneer de bestuursploeg van voorzitter Ursula von der Leyen precies van start kan gaan.

Tegelijkertijd beklemtonen de lidstaten dat de onderhandelingen over het akkoord de komende maanden niet heropend kunnen worden. Die voorwaarde legden de lidstaten ook in het voorjaar al op, maar na de machtswissel in Downing Street 10 deze zomer sloot de EU toch een nieuwe deal met Johnson. In tegenstelling tot zijn voorganger Theresa May kon Johnson ook een meerderheid van de parlementsleden achter zich scharen, maar het parlement verzette zich vervolgens tegen een spoedbehandeling van de brexitwet.

Tweemaal uitgesteld

Het VK had normaliter op 31 maart uit de EU moeten stappen, maar op Brits verzoek is de deadline reeds tweemaal eerder opgeschoven: tot 12 april en nadien tot 31 oktober. Johnson had de voorbije maanden gezworen dat hij zijn land koste wat kost op 31 oktober uit de EU zou halen. Het parlement dwong hem negen dagen geleden echter bij wet om uitstel te vragen omdat er nog steeds geen echtscheidingsakkoord was geratificeerd.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. Donald Tusk(@ eucopresident) link