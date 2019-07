Johnson krijgt felicitaties van Turkse president Erdogan die hij ooit toedichtte dat hij “zaad” zaaide “met behulp van geit” KVDS

23 juli 2019

16u44

Bron: Belga 1 Buitenland De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Boris Johnson gefeliciteerd met zijn nominatie als nieuwe Britse premier. "Ik geloof dat de Turks-Britse relaties in dit nieuwe tijdperk nog meer kunnen ontwikkelen", tweet hij. 3 jaar geleden won Johnson nog 1.000 pond voor een beledigende limerick over Erdogan, waarin hij de Turkse leider seksuele escapades met een geit toedichtte.

Boris Johnson werd vandaag door de Britse Conservatieven verkozen tot opvolger van premier en partijleider Theresa May. Morgen neemt hij zijn intrek in Downing Street 10.

Felicitaties

Intussen regent het felicitaties voor de controversiële 'BoJo'. Ook van de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan, die van een "nieuw tijdperk" spreekt waarin "de Turks-Britse relaties zich verder kunnen ontwikkelen".





In mei 2016 won de voormalige Londense burgemeester nog een wedstrijd van het maandblad The Spectator, dat zijn lezers had opgeroepen een zo beledigend mogelijk gedicht te schrijven over Erdogan. Johnson, in een vorig leven hoofdredacteur bij het blad, won met een limerick waarin hij Erdogan "een schitterende rukker" noemde, “die zijn zaad zaait met behulp van een geit". Johnson won daar toen 1.000 pond (1.116 euro) mee.

Aanleiding voor de wedstrijd was de heisa rond de Duitse komiek Jan Böhmermann, die de Turkse leider in een gedicht dat hij voordroeg op de Duitse televisie ook al seksuele betrekkingen met een geit had toegedicht. Ankara riep toen op om de komiek te vervolgen.