Johnson & Johnson roept babypoeder terug wegens mogelijke sporen van asbest

18 oktober 2019

19u12

Bron: Reuters, AD 0 Multinational J ohnson & Johnson roept in de VS 3.000 flesjes babypoeder terug, nadat de gezondheidsautoriteiten sporen van asbest aantroffen in een flesje dat online werd gekocht.

De terugroepactie heeft betrekking op één lot van het Johnson babypoeder dat in 2018 in de VS vervaardigd en verdeeld werd, deelt het bedrijf mee.

Johnson & Johnson heeft een onderzoek naar de zaak opgestart en werkt samen met het Amerikaanse agentschap voor voedselveiligheid. Volgens de consumentenafdeling van het bedrijf is het te vroeg om te vast te stellen of een kruisbesmetting eventueel leidde tot een vals positief resultaat. J&J kan ook nog niet zeggen of het monster afkomstig was van een flesje waarvan de verzegeling intact was en of de staal bereid werd in een gecontroleerde omgeving. Het is momenteel ook nog onduidelijk of het geteste product authentiek of namaak was.



Het nieuws had meteen gevolgen voor de beurswaarde van de farmagigant: de aandelen van het bedrijf verloren vandaag 3,6 procent aan waarde op de New York Stock Exchange.

15.500 claims

In december vorig jaar bracht persagentschap Reuters aan het licht dat de multinational al tientallen jaren wist dat er in hun talkpoeder kankerverwekkende asbest zou kunnen zitten.

Johnson & Johnson, het moederbedrijf van onder meer Janssen Pharmaceutica, heeft zo’n 15.500 claims aan het been van mensen die menen dat ze asbestgerelateerde kanker hebben gekregen door producten van het bedrijf.

J&J beklemtoont echter dat hun talkproducten veilig zijn en dat uit studies over tientallen jaren blijkt dat ze asbestvrij zijn en geen kanker veroorzaken.

Eerder dit jaar werd J&J nog veroordeeld tot een schadevergoeding van 325 miljoen dollar aan een Amerikaanse koppel. De vrouw beweerde dat ze kanker had gekregen door babypoeder van het bedrijf. Het bedrijf ging tegen de uitspraak in beroep.