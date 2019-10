Johnson in Brits Lagerhuis: "Dit is best mogelijke deal” SVM

19 oktober 2019

11u41

Bron: Belga 0 Volgens de Britse premier Boris Johnson is het nieuwe brexitakkoord met de EU "de best mogelijke oplossing". "De mogelijkheden om nog verder vruchtbaar te onderhandelen zijn uitgeput", zei hij deze ochtend aan het Britse Lagerhuis. Dat moet later op de dag wellicht stemmen over het akkoord, al kan een amendement nog roet in het eten gooien.

De Britse en Europese onderhandelaars bereikten vlak voor de start van de Europese top een nieuw akkoord over de brexit, dat intussen ook groen licht kreeg van de Europese Commissie en de Raad. Het grote obstakel ligt opnieuw in Westminster: premier Boris Johnson moet het parlement vandaag zien te overtuigen, anders is hij wettelijk verplicht de EU opnieuw om uitstel te vragen.

“Weinig appetijt bij onze Europese vrienden”

Voor de premier is uitstel in elk geval geen optie. Volgens Johnson is de best mogelijke deal een feit en wil Brussel zelf ook geen uitstel meer. "Ik moet het parlement in alle eerlijkheid zeggen dat verder uitstel zinloos, duur en schadelijk is voor het vertrouwen van het publiek in de politiek", sprak hij het Lagerhuis toe. “De mogelijkheden om nog verder vruchtbaar te onderhandelen, zijn uitgeput. Er is weinig appetijt bij onze Europese vrienden om verder uit te stellen, zelfs al is het maar voor één dag. En het is mijn mening dat we de best mogelijke oplossing hebben bereikt.”

Het Lagerhuis debatteert op dit moment over het akkoord van Johnson, maar de kans bestaat dat het vandaag niet eens tot een stemming komt. Speaker John Bercow laat straks een stemming over het Letwin-amendement toe, waarmee de parlementsleden ervoor kunnen zorgen dat de brexitdeal pas wordt voorgelegd nadat die in wet is gegoten.

“Bedankt om zaterdag op te geven”

Dat zorgt er automatisch voor dat Johnson alsnog uitstel van de brexit moet vragen: de oppositie kreeg er enkele weken geleden met hulp van een twintigtal parlementsleden van Johnsons eigen partij een wet door die de premier verplicht uit te stellen als er tegen 19 oktober geen wet in het parlement is goedgekeurd. De regering heeft al laten weten dat het de stemming over het akkoord in dat geval wil uitstellen.

"Ik ben de parlementaire medewerkers en de parlementsleden dankbaar dat ze hun zaterdag hebben opgegeven om voor het eerst in 37 jaar in het weekend te zetelen voor een stemming. Ik hoop dat we er dan ook één kunnen hebben", aldus Johnson.

Corbyn: “Uitverkoop en lege beloftes”

Als het tot een stemming komt, heeft Johnson een 320-tal ‘ayes’ nodig. Hij moet daarvoor rekenen op minstens een deel van de oppositie, aangezien zijn regering lang geen meerderheid in het parlement heeft. Die oppositie is alvast niet onder de indruk van Johnsons plan. “Een uitverkoop”, zei Labour-leider Jeremy Corbyn vlak na het statement van de premier. “Hij (Johnson, red.) heeft het echtscheidingsakkoord heronderhandeld, en nog slechter gemaakt. Hij heeft de politieke verklaring heronderhandeld en nog slechter gemaakt. We debatteren over lege beloftes, een tekst zonder een schatting van de economische impact of een wettelijk advies. Deze regering kan niet worden vertrouwd en deze banken zullen niet bedrogen worden.”

Ook de pro-Europese Liberal Democrats, de Schotse nationalisten van SNP en de Noord-Ierse unionisten bij DUP zullen meer dan waarschijnlijk tegen de deal stemmen. Johnson moet hopen op een aantal Labour-parlementsleden uit kieskringen die bij het referendum ‘leave’ hebben gestemd, de radicale brexiteers binnen zijn eigen partij en de parlementsleden die hij enkele weken geleden zelf uit de fractie kegelde nadat ze de Benn-bill mee hadden goedgekeurd.

Meer over Boris Johnson

politiek