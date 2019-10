Johnson houdt vol: “Brexit op 31 oktober nog steeds mogelijk” SVM

25 oktober 2019

17u53

Bron: Belga 0 Het is nog steeds mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie verlaat indien de EU de Britten geen uitstel verleent. Dat heeft premier Boris Johnson vandaag nog eens duidelijk gemaakt.

"Het is aan de EU om te beslissen of ze ons al dan niet uitstel gaan geven", zei Johnson tijdens een bezoek aan een school in Milton Keynes. De premier betoogde nogmaals dat hij "helemaal tegen" uitstel is en desnoods zonder echtscheidingsakkoord wil vertrekken. "We zouden moeten vertrekken op 31 oktober", hield hij vol.

Het Britse parlement dwong Johnson vorig weekend om uitstel van de brexit te vragen. De EU-lidstaten debatteren nog over de duur van het uitstel, maar principieel zijn ze wel bereid om komende week in te gaan op het nieuwe verzoek uit Londen.

Informatiecampagne nog niet opgedoekt

Minister van Financiën Sajid Javid erkende deze ochtend dan ook dat de brexitdeadline van 31 oktober "niet gehaald kan worden". Desondanks wordt de grootscheepse informatiecampagne ‘Get ready for Brexit’ vooralsnog niet opgedoekt, zo bevestigde een regeringswoordvoerder later op de dag.

Komt het tot een maandenlang uitstel, dan wil Johnson op 12 december vervroegde verkiezingen houden. Hij heeft daarvoor echter een tweederdemeerderheid in het parlement nodig. De conservatieve premier maande oppositieleider Jeremy Corbyn deze middag aan om zich "als een man" te gedragen en het duel aan te gaan. De socialist eist dan weer dat Johnson eerst het risico op een ongeordende brexit helemaal uitsluit.