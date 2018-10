Johnson haalt scherp uit naar brexitplannen van May: "Chequers is bedrog" JC

02 oktober 2018

15u58

Bron: Reuters, The Guardian, The Independent

In zijn langverwachte toespraak op de jaarlijkse conferentie van de Britse Conservatieve Partij, heeft gewezen minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson scherp uitgehaald naar het zogenoemde 'Chequers'-plan van premier Theresa May. "Kiezersbedrog", vindt Johnson, die steun vraagt voor Mays oorspronkelijke plan.

Zes maanden voor het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, staat Mays positie als partijleider meer dan ooit onder druk door de kritiek op haar brexitplan, zowel in eigen land als in Brussel. Johnson is een van haar meest uitgesproken critici. Vandaag oogstte hij applaus toen hij zei dat May haar Chequers-plan moet laten vallen.

'Blijkt dat er een plan is. Dat plan is Boris' James Duddridge, Conservatief volksvertegenwoordiger in een tweet

"Geloof hen niet als ze zeggen dat er geen alternatief is", sprak Johnson tot de honderden aanwezige Conservatieven. "Dit is het moment om Chequers te laten vallen. Als we het kiezerspubliek bedriegen - en Chequers ís bedrog - zullen we het gevoel van wantrouwen vergroten."

De oud-minister vraagt May om zich aan haar "oorspronkelijke plan" te houden, wat erop neerkomt dat het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie en de interne markt helemaal verlaat.

Leiderschap

May lijkt voorlopig niet de intentie te hebben om haar Chequers-plan op te geven. Maar het beeld dat ze tijdens de conferentie probeerde te schetsen van de eenheid binnen haar partij, is na de toespraak van Johnson wel aan diggelen geslagen.

In die mate zelfs dat sommigen in Johnsons speech een sollicitatie naar het leiderschap van de Conservatieve Partij zien. "Blijkt dat er een plan is. Dat plan is Boris", tweette Conservatief volksvertegenwoordiger James Duddridge.

Politiek analist van de BBC Laura Kuenssberg spreekt van een "onverholen gooi naar het leiderschap door Johnson, recht in het hart van een conferentie waar May aan zet zou moeten zijn".

Toch zei Johnson in zijn toespraak niet dat hij May zou uitdagen. Integendeel: hij is van mening dat de partij Mays eerdere brexitplan moet steunen, en zei dat een van de weinige correcte voorspellingen van het ministerie van Financiën was dat hij geen eerste minister zou zijn.

Johnson viel tijdens zijn speech ook nog eens uit naar de Labour-oppositie en een mogelijke regering onder Labour-voorzitter Jeremy Corbyn.