Johnson gelooft in steun van parlementsleden: “Dit is een fantastisch akkoord” SVM

17 oktober 2019

19u58

Boris Johnson heeft er vertrouwen in dat de Britse parlementsleden het brexitakkoord zullen goedkeuren. "Want als ze de tekst bestuderen, zullen ze zien dat het een fantastisch akkoord is." Dat was -kort samengevat- de boodschap van de Britse premier tijdens een persconferentie op de Europese top.

"Dit is een goed akkoord voor het Verenigd Koninkrijk én voor de Europese Unie", zei Johnson. Heel het Verenigd Koninkrijk -Noord-Ierland inbegrepen- kan nu op een geordende manier de EU verlaten en wereldwijd vrijhandelsakkoorden sluiten. "En na 3,5 jaar zullen we ook kunnen beginnen bouwen aan de relaties met onze Europese partners.”

“Heel de brexitsaga was voor het Verenigd Koninrijk een lang en pijnlijk verhaal dat het land verdeelde”, aldus Johnson. "Dit is de kans voor ons als democraten om de brexit te realiseren en te focussen op de prioriteiten van het volk.”

Uitstel niet meer aan de orde

Op de vraag hoe hij denkt een meerderheid te vinden voor het akkoord antwoordde Johnson ontwijkend. "We bieden de parlementsleden hier een goede kans om zich achter de democratische wil van het volk te scharen." Voor enig nieuw uitstel ziet hij geen reden. "Dat zou niet in het voordeel van het Verenigd Koninkrijk zijn, en ook niet in dat van Europa. Want de mensen willen eindelijk vooruit.”

Om het akkoord goedgekeurd te krijgen, lijkt Johnson minstens enkele leden van de Labour-oppositie te moeten overtuigen. Zijn boodschap dat dankzij het akkoord "de hoogste standaarden op het vlak van sociale bescherming en leefmilieu behouden zullen blijven” leek dan ook rechtstreeks voor hen bedoeld.