Johnson gelooft in nieuwe brexitdeal met Europa

12 juni 2019

15u36

Bron: Belga 0 Boris Johnson, de favoriet in de race naar het Conservatieve partijleiderschap en Downing Street 10, gelooft dat een nieuwe Britse regering "met een nieuw mandaat, een nieuw optimisme en een nieuwe vastberadenheid" een aangepast brexitakkoord kan onderhandelen in Europa. Dat zei hij vandaag bij de officiële aftrap van zijn campagne. De Europese leiders hebben altijd gezegd dat er aan het echtscheidingsakkoord dat premier Theresa May onderhandelde geen letter meer verandert.

De Conservatieve brulboei Boris Johnson is één van de tien kandidaten om Theresa May op te volgen als partijleider en premier. Zij gooide eind mei de handdoek in de ring nadat ze er maar niet in slaagde het brexitakkoord dat ze met Brussel had onderhandeld, door het Britse parlement goedgekeurd te krijgen. De brexit wordt meteen het belangrijkste dossier op het bord van haar opvolger. Johnson heeft van alle kandidaten de meest brede steun binnen de partijtop en geldt als favoriet, maar een verrassing is niet uitgesloten.

Johnson lanceerde zijn campagne vandaag in Londen, in het bijzijn van tal van Conservatieve parlementsleden. Hij herhaalde er dat Groot-Brittannië wat hem betreft ten laatste op 31 oktober uit de Europese Unie mag stappen. De brexit was aanvankelijk voorzien op 29 maart, maar werd tot twee keer toe uitgesteld. "Na drie jaar en twee gemiste deadlines, moeten we de EU op 31 oktober verlaten", klonk het.

De oud-minister van Buitenlandse Zaken ijvert niet voor een brexit zonder akkoord, maar voor een aanpassing aan het huidige verdrag tussen premier May en Brussel. Een nieuwe regering, "met een nieuw mandaat, een nieuw optimisme en een nieuwe vastberadenheid" is daartoe in staat, gelooft hij. De Europese leiders hebben echter al tot in den treure herhaald dat het echtscheidingsakkoord niet heronderhandeld wordt.

Mocht een heronderhandeling dan toch mislukken, dan is Johnson bereid tot een brexit zonder akkoord op 31 oktober. "Ik wil geen no deal, ik denk ook niet dat het mogelijk is dat dat gebeurt. Maar het is een zaak van verantwoordelijkheid om het land daar grondig en serieus op voor te bereiden."

Johnson pareerde daarmee de kritiek van enkele van zijn tegenstanders. Die vinden de flamboyante gewezen journalist "onbetrouwbaar" en "niet serieus". "Ik onderschat de complexiteit en de uitdagingen die voor ons liggen geen minuut. Ik heb jarenlange ervaring met het oplossen van problemen op korte termijn, in vertrouwen dat dat zal leiden tot succes op lange termijn", verwees hij naar zijn termijn als burgemeester van Londen.

Morgen stemmen de 312 Tories in het Lagerhuis een eerste keer over een mogelijke opvolger voor May. Daarna volgen nog stemrondes. De kandidaat met de minste stemmen valt telkens af, tot er twee overblijven. De 125.000 leden van de partij hebben dan het laatste woord. Johnson neemt het onder meer op tegen minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, minister van Milieu Michael Gove en minister van Ontwikkelingssamenwerking Rory Stewart.