Johnson en Trump spreken over “ambitieus vrijhandelsakkoord” LH

16 december 2019

17u07

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Boris Johnson kijken uit naar nauwe samenwerking tussen beide landen. Dat hebben de twee leiders elkaar in een telefoongesprek laten weten, volgens een woordvoerder van Johnson.

De twee hebben ook gesproken over een "ambitieuze vrijhandelsovereenkomst" die de twee landen kunnen sluiten als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt. "Ze bespraken het enorme belang van de relatie tussen beide landen en ze kijken uit naar verdere samenwerking", aldus de woordvoerder.



Trump feliciteerde Johnson in het gesprek officieel met zijn verkiezingszege. Dat deed de Amerikaanse president eerder al via Twitter.

Stemming op vrijdag

De Britse regering legt vrijdag de wetgeving voor aan het parlement die nodig is voor het Britse vertrek uit de Europese Unie. De woordvoerder van Johnson zegt dat het de afspraken die zijn gemaakt met de EU omzet in Britse wetgeving.

De wetgeving moet in het parlement meerdere stadia doorlopen voordat ze definitief is goedgekeurd. “We willen het proces voor de kerst starten”, aldus de woordvoerder. De regering wil dat het Verenigd Koninkrijk volgende maand vertrekt uit de Europese Unie. De brexitdeadline verloopt over 46 dagen, op 31 januari.