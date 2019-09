Johnson en Juncker voor het eerst rond de tafel: "Europa verliest nooit zijn geduld” ADN

16 september 2019

14u11

Bron: Belga 0 Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en Brits premier Boris Johnson zitten vanmiddag samen in een Luxemburgs restaurant voor een eerste ontmoeting sinds die laatste eind juli zijn intrek nam in Downing Street. De hamvraag blijft of premier Johnson een werkbaar voorstel kan voorleggen om de impasse in de brexitonderhandelingen te doorbreken. "Europa verliest nooit zijn geduld", verklaarde Juncker vlak voor de werklunch.

Juncker en Johnson spraken elkaar eerder al via de telefoon, maar zien elkaar pas vandaag voor het eerst sinds Johnson aan het roer kwam van de Conservatieve partij en de Britse regering. Ook Europees brexitonderhandelaar Michel Barnier schuift mee aan tafel.

Backstop

Op ruim zes weken voor de voorziene brexitdatum van 31 oktober zit het overleg tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie nog altijd muurvast. Johnson wil de EU naar eigen zeggen verlaten met een akkoord, maar wil dan wel af van de Ierse backstop.



Die noodoplossing is nog onderhandeld door zijn voorganger Theresa May en moet een nieuwe harde grens tussen de EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland vermijden, maar is volgens Johnson ondemocratisch omdat ze het Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de EU houdt tot er een alternatief gevonden is. Tot zolang kan Londen geen eigen handelsakkoorden sluiten met derde landen.

Nu wel concrete voorstellen?

Johnson blijft erbij dat er "hopen alternatieve oplossingen mogelijk zijn", maar liet tot nog toe na met een werkbaar voorstel op de proppen te komen. De Europese Unie is bereid te luisteren, klinkt het in Brussel, maar enkel juridisch werkbare alternatieven die een harde grens in Ierland vermijden en de Europese interne markt vrijwaren, worden overwogen. Vraag is of de Britse premier vandaag wél concrete voorstellen op tafel legt.

"Europa verliest nooit zijn geduld", verklaarde Juncker alvast vooraf aan de werklunch. Op de vraag of hij optimistisch gestemd is, zei Johnson dan weer dat hij "voorzichtig, gewoon voorzichtig" blijft. De lunch vindt plaats in het Groothertogdom Luxemburg omdat Juncker meteen na afloop naar de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg reist.