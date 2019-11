Johnson en Corbyn debatteren op televisie over brexit en kerstcadeaus IB

20 november 2019

03u04

Bron: Belga 0 In het Verenigd Koninkrijk hebben premier Boris Johnson en oppositieleider Jeremy Corbyn hun eerste televisiedebat in de aanloop naar de verkiezingen achter de rug. Beide herhaalden ze in de zestig minuten durende confrontatie op de commerciële zender ITV grotendeels hun goed gerepeteerde beleidsverklaringen en echt spannend werd het nooit.

Terwijl de premier zich tijdens het debat verschillende keren bediende van zijn slogan "get brexit done", riep Corbyn de ITV-kijkers op om op 12 december "te stemmen voor hoop".

De sterke man van Labour herhaalde ook dat zijn partij een verbeterde brexitdeal zou onderhandelen en dat hij bij een tweede referendum over de brexit zou doen wat de meerderheid van het volk wil. Johnson probeerde daarop verschillende keren om de leider van de socialistische partij een concreet standpunt te laten innemen. Wil hij nu wel of niet dat de Britten uit de Europese Unie stappen, was de vraag. En waarom Brussel hem een nieuwe deal zou aanbieden, wanneer hij daarna mogelijk toch campagne tegen die deal zou voeren, wilde Johnson nog van zijn rivaal weten. Maar Corbyn gaf geen enkele keer een duidelijk antwoord.

Andere discussiepunten tijdens het debat waren het Britse zorgstelsel, de mogelijke onafhankelijkheid van Schotland en het ongelukkige interview van de Britse prins Andrew over zijn connecties met de omstreden Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein.

Kerstcadeau

Naar het einde toe werd een wat luchtiger thema aangesneden na een vraag uit het publiek over welk kerstcadeau beide heren elkaar zouden willen kopen. In het geval van Corbyn bleek dat een exemplaar van de Charles Dickens-klassieker ‘A Christmas Carol’ te zijn, die onder andere over de zware ongelijkheden in Victoriaans Groot-Brittannië verhaalt. Johnson bedacht zijn concurrent aanvankelijk met een kopie van zijn ‘briljante brexit-deal’ en leek dat nog te menen ook, maar hij opteerde onder druk van het publiek uiteindelijk voor een potje pruimenjam.