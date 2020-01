Johnson denkt eraan experts naar Libië te sturen om over staakt-het-vuren te waken KVE

19 januari 2020

18u13

Bron: Belga 0 Groot-Brittannië zou "mensen en experts" naar Libië kunnen sturen om te waken over een eventueel staakt-het-vuren. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson in Berlijn gezegd, in de marge van de internationale top over Libië. Tegelijk zei Johnson dat "buitenlandse tussenpersonen" moeten stoppen met zich te mengen in deze oorlog. Dat was ook de boodschap van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Johnson hamerde erop dat hij een vredesproces wil onder leiding van de VN, want "het Libische volk heeft genoeg geleden". "Als er een staakt-het-vuren komt, dan kunnen we natuurlijk doen wat we heel goed doen, namelijk mensen, experts sturen om over dat staakt-het-vuren te waken", aldus nog Johnson. De Britse premier wees er wel op dat dat staak-het-vuren nog niet in zicht is.

In een interview in de Duitse krant Die Welt had de leider van de internationaal erkende Libische regering, Fayez al-Sarraj, al de hulp gevraagd van internationale troepen als zijn tegenstrever, Khalifa Haftar, zijn offensief niet stopzet. Ook de Europees vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Josep Borrell, zei vrijdag nog dat de EU bereid moet zijn om troepen te sturen om de wapenstilstand af te dwingen.

Bezorgd

In een gesprek met zijn Turkse ambtgenoot zei Pompeo bezorgd te zijn over de aanwezigheid van buitenlandse troepen - Turkije is sinds begin dit jaar militair aanwezig in Libië. Ook de Franse president Emmanuel Macron hamerde zondag in Berlijn op een einde aan de aanwezigheid van buitenlandse troepen. Hij wil dat er niet langer pro-Turkse Syriërs naar Libië gestuurd worden om de door de VN gesteunde regering in Tripoli bij te staan. "Zij die denken hieruit hun voordeel te doen, beseffen niet welke risico's ze nemen voor zichzelf en voor ons", aldus Macron met een duidelijke verwijzing naar Turkije.

Huurlingen

Binnen de internationale gemeenschap wordt ook aangenomen dat Rusland huurlingen naar Libië heeft gestuurd, om Haftar te helpen. Haftar heeft al langer de oostelijke helft van het land in handen, maar rukt nu op naar het westen (en hoofdstad Tripoli).

Rusland van zijn kant zegt zich zorgen te maken over schendingen van het wapenembargo in Libië. "En er zijn extremistische en terreurorganisaties actief", zei onderminister van Buitenlanse Zaken Mikhail Bogdanov.

In Berlijn vindt zondagnamiddag een internationale conferentie plaats over de situatie in Libië. Bedoeling is om het onlangs overeengekomen staakt-het-vuren in het land te consolideren en om te verzekeren dat de wapenembargo's voor Libië consequent worden nageleefd. Het einde van de top wordt pas zondagavond laat verwacht.

Chaos

Libië verkeert in chaos na de revolutie in 2011 die dictator Moammar al-Khadafi van de macht verdreef. Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen: de regering van nationale eenheid (GNA) in Tripoli, en de andere met zetel in de oostelijke stad Tobroek, die geallieerd is met generaal Khalifa Haftar. Afgelopen maandag ondertekende de GNA in Moskou een akkoord over een staakt-het-vuren op initiatief van Rusland en Turkije, Haftar heeft dat nog niet gedaan.