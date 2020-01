Johnson blokt nieuw Schots referendum voor onafhankelijkheid af ADN

14 januari 2020

13u51

Bron: Belga, ANP 0 De Britse premier Boris Johnson sluit formeel uit dat er in Schotland een tweede referendum komt over het verlaten van het Verenigd Koninkrijk. Hij schrijft dat in een brief aan de Schotse premier Nicola Sturgeon.

Meteen na de verkiezingen van 12 december maakte Nicola Sturgeon duidelijk dat de Schotten dit jaar nog een nieuw onafhankelijkheidsreferendum willen. Haar partij, de nationalistische Scottish National Party, had de verkiezingen in Schotland net overtuigend gewonnen: de SNP haalde 47 van de 59 Schotse zitjes in Westminster binnen, een krachttoer.

Verzoek geweigerd

Een week later richtte Sturgeon zich in een brief aan de Britse premier Boris Johnson. Daarin vroeg ze om Schotland de bevoegdheden over te hevelen die nodig zijn om een referendum te organiseren. Maar de Schotse krijgt nul op het rekest: Johnson schreef haar vandaag een brief terug, waarin hij haar verzoek weigert.



“Ik kan het niet eens zijn met een verzoek dat zal leiden tot verdere onafhankelijkheidsreferenda”, schrijft Johnson. Een nieuw referendum “zou de politieke stagnatie die Schotland het laatste decennium heeft gekend, alleen nog maar verergeren”, zo klinkt het. Bovendien had Sturgeon na de vorige volksbevraging beloofd dat het een “één keer in een generatie-referendum” betrof, brengt de premier in herinnering. “De Schotten hebben beslist om ons Verenigd Koninkrijk samen te houden, een resultaat dat zowel de Schotse als de Britse regering moeten respecteren.”

De democratie zal overwinnen. De enige vraag is hoe lang het zal duren vooraleer de Tories en de rest van het establishment beseffen dat ze het onvermijdelijke moeten aanvaarden Nicola Sturgeon

“Zelfvernietigende positie”

Sturgeon reageert misnoegd. “Een onhoudbare en zelfvernietigende positie”, noemt ze de houding van Johnson. “De unie in Westminster kan niet behouden blijven zonder wederzijdse toestemming. De democratie zal overwinnen. De enige vraag is hoe lang het zal duren vooraleer de Tories en de rest van het establishment beseffen dat ze het onvermijdelijke moeten aanvaarden.”

De Schotse regering beraadt zich nu en wil voor het einde van de maand verdere stappen ondernemen, zei Sturgeon nog. Het SNP-kopstuk wil het Schotse parlement intussen vragen “het Schotse recht op zelfbeschikking” kracht bij te zetten.

In 2014 stemde 55 procent van de Schotten tegen de onafhankelijkheid. Maar sindsdien heeft het Verenigd Koninkrijk beslist om uit de EU te stappen, waar de Schotten dan weer massaal tegen gestemd hebben. Bovendien is premier Johnson erg onpopulair in Edinburgh en omstreken. Volgens de meest recente peilingen zou 48 procent van de Schotten nu voor de onafhankelijkheid stemmen. Volgend jaar zijn er Schotse parlementsverkiezingen.