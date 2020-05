Johnson blijft achter omstreden adviseur Cummings staan, maar “revolte dreigt” TT

25 mei 2020

07u46

Bron: Belga, Reuters 0 De Britse premier Boris Johnson blijft achter zijn adviseur Dominic Cummings staan ondanks de storm van kritiek. Dit weekend raakte bekend dat Cummings eind maart tegen de lockdownregels in besloot met de auto naar zijn ouders te gaan. Labour-leider Keir Starmer pleit in een reactie voor een onderzoek naar Cummings. Ook uit sommige Conservatieve bankjes en zelfs binnen de regering klinkt de roep tot het vertrek van Johnsons adviseur.

"Ik geloof in elk opzicht dat hij zich verantwoord en volgens de wet heeft gedragen", zei Johnson tijdens een persconferentie, die hij zelf voorzat. Cummings reed eind maart 430 kilometer van Londen naar het noord-Engelse Durham om zijn jonge zoon onder te brengen bij opa en oma. Dat deed hij omdat zijn vrouw Covid-19 onder de leden had. Cummings volgde daarmee zijn ouderlijke instinct, aldus Johnson. De premier zei zijn adviseur daarom niets verwijten.

Johnson zei het met Cummings uitgebreid te hebben gehad over diens acties. Daaruit zei de premier te hebben geconcludeerd dat Cummings eerlijk handelde. "Ik kan begrijpen waarom mensen kunnen denken dat de regels voor de een wel gelden, maar voor de ander niet", gaf Johnson toe.

De Britse oppositie vindt de handelswijze van Cummings echter niet kunnen en eist zijn vertrek. Zowel de regering-Johnson als Cummings hadden al aangegeven daar niets voor te voelen. Toch broeit het ook in de Conservatieve rangen. Verschillende Britse media melden gisteren al dat ook verschillende ministers vrezen voor de geloofwaardigheid van de regering, als Johnson goedkeurt dat de regels wel voor de ene gelden, maar niet voor de andere. Een aantal ministers zouden “verbaasd” gereageerd hebben op Johnsons uitspraken en zijn poging Cummings aan boord te houden.

Volgens The Sun dreigt er zelfs een revolte binnen de regering. “Hij kan niet blijven”, aldus een bron binnen de regering. “Er moet iets komen van Boris ook, of hij zal er de komende tien weken vragen over moeten blijven beantwoorden. Dit is geen verhaal dat enkel in de Londense bubbel leeft. Echte mensen zijn woedend, omdat zij wel het juiste hebben gedaan: zich isoleren.”

Cummings staat als politiek adviseur bekend als het brein achter het Britse vertrek uit de Europese Unie en de succesvolle campagne van het pro-brexitkamp in het referendum in 2016.