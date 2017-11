Johnnie zette achtervolging in op schutter Texas: "We reden 150, uiteindelijk raakte hij van de weg af" Joeri Vlemings

Bron: KSAT 0 screenshot/ksat Het regent felicitaties en dankbetuigingen op sociale media voor Johnnie Langendorff. De Texaan reed toevallig voorbij de kerk in Sutherland Springs, waar een schutter net zwaar had toegeslagen en 26 mensen had gedood. Met een onbekende man zette Langendorff instinctief de achtervolging in op de dader: "Ik deed alleen maar wat ik vond dat ik moest doen".

Afschuwelijk tafereel gistermiddag in de First Baptist Church in Sutherland Springs in de Amerikaanse staat Texas. Ex-militair Devin Patrick Kelley schoot eerst buiten op de kerk om vervolgens binnen een vreselijke moordraid uit te voeren. Hij schoot minstens 26 kerkgangers dood, die allen een leeftijd hadden tussen 5 en 72 jaar. Weer buiten werd Kelley aangepakt door een burger. Er ontstond een vuurgevecht tussen de twee.

Op dat moment zat Langendorff in zijn auto aan het kruispunt over de kerk. Hij zag de schietpartij tussen de twee mannen en dat Kelley kon wegvluchten met zijn wagen. De andere, een voor Langendorff totaal onbekende burger uit Sutherland Springs, liep naar hem toe om zijn hulp te vragen. "Hij zei dat we de dader moesten achtervolgen", getuigt Langendorff op de lokale zender Ksat.com. "En dat deed ik. Ik ging tot de actie over."

"Hij was een gewone burger die helemaal van de kaart met zijn wapen op mijn auto afstapte. Hij legde mij vlug uit wat er gebeurd was. Hij stapte in en ik begreep dat het tijd was om te gaan." De dader was al weggestoven. "Hij had een voorsprong op ons. We gingen 150 op de 539, langs het andere verkeer om. Uiteindelijk vertraagde hij en toen we hem naderden tot op een paar meter, raakte hij van de weg af."

Volgens Langendorff verloor Kelley de controle over het stuur. "Toen zette ik mijn auto in de parkeerstand. Ik had nog altijd de dispatching van de politie aan de lijn. De andere man sprong uit de wagen en richtte zijn wapen op de schutter. Hij bewoog niet meer vanaf toen." Een paar minuten later was de politie ter plaatse en die nam over. "We hebben de politie naar hem geleid", zegt Langendorff. "Alle andere agenten waren opgeroepen om naar de kerk te gaan."

Schutter Devin Kelley stierf ook. Het is nog niet duidelijk hoe precies. Mogelijk raakte hij dodelijk gewond tijdens het vuurgevecht met de passagier van Langendorff.

