John McCain, zelf ooit gefolterd, verzet zich tegen nominatie van Gina Haspel als CIA-baas

10 mei 2018

06u30

Bron: ANP 1 Als het aan de Amerikaanse senator John McCain ligt, wordt Gina Haspel niet het nieuwe hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. De Republikein, die lijdt aan een agressieve vorm van hersenkanker, zegt dat hij, na de verhoren van Haspel te hebben gehoord, geen vertrouwen in de kandidate heeft. Hij roept zijn collega's op haar nominatie te verwerpen.

De nominatie van Haspel oogstte kritiek vanwege haar betrokkenheid bij het omstreden ondervragingsprogramma van de inlichtingendienst. Zij hield bijvoorbeeld in 2002 toezicht op een geheime CIA-gevangenis in Thailand, waar toen zeker één verdachte is 'gewaterboard'. Daarbij krijgt de verdachte het gevoel te verdrinken.

McCain werd als krijgsgevangene in Vietnam veelvuldig gemarteld en heeft altijd scherp stelling genomen tegen extreme verhoormethoden. De beoogde nieuwe baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA beloofde gisteren dat de dienst onder haar niet zal terugvallen in vroegere, harde manieren van ondervragen, maar weigerde om foltering immoreel te noemen.

"Rol in folterpraktijken is verontrustend"

"Ik geloof dat Gina Haspel een patriot is, die van ons land houdt en haar professionele leven heeft toegewijd aan het verdedigen ervan", schreef McCain gisterenavond in een statement. "Maar haar rol in de folterpraktijken door Amerikanen is verontrustend. Haar weigering om foltering te erkennen als immoreel, spreekt tegen haar."

De 81-jarige McCain heeft een hersentumor en is te ziek om zelf mee te stemmen, maar roept zijn collega's wel op de nominatie van Haspel te verwerpen. "Ik denk dat de Senaat zijn plicht moet doen en deze nominatie moet verwerpen", schrijft hij.

Waarschijnlijk stemmen de meeste van de 49 Democraten sowieso tegen. Ook enkele Republikeinse collega's van McCain overwegen tegen te stemmen. De stemming vindt volgende week plaats.

Vervangster Pompeo

Haspel geniet de volle steun van president Donald Trump, die haar heeft voorgedragen als CIA-baas nadat hij Mike Pompeo minister van Buitenlandse Zaken maakte. De president laat wel vaker blijken dat hij niet gekant is tegen ondervragingstechnieken als waterboarding, iets wat door zijn voorganger Barack Obama werd verboden.