John McCain krijgt eerbetoon in Capitool - Trump niet welkom op begrafenis kv

27 augustus 2018

00u59

Bron: Belga 1 John McCain, de invloedrijke Republikeinse senator die zaterdag overleed aan de gevolgen van een hersentumor, wordt komende vrijdag opgebaard in de rotonde in het Capitool in Washington. D.C., waar het Amerikaanse Congres zetelt. Die eer viel nog maar een dertigtal mensen in de geschiedenis van de Verenigde Staten te beurt.

Volgens zijn bureau zal McCain woensdag eerst opgebaard worden in het Capitool van zijn thuisstaat Arizona en zal er donderdag al een eerste begrafenisplechtigheid plaatsvinden. Vervolgens zal het lichaam van de senator worden overgevlogen naar de hoofdstad Washington. D.C. waar het vrijdag wordt opgebaard in de rotonde van het Capitool, waar een formele ceremonie zal worden gehouden. Het publiek zal er ook de kans krijgen om een laatste groet te brengen.

Zaterdag wordt dan eerst nog een ceremonie georganiseerd aan het Vietnam Veterans Memorial. McCain werd als piloot van de Amerikaanse zeemacht in Vietnam gevangengenomen en gefolterd door de Vietcong. Diezelfde dag vindt ook nog een begrafenis plaats in de Washington National Cathedral. Zondag houden de familie en vrienden van McCain tot slot nog een plechtigheid in intieme kring op het kerkhof van de United States Naval Academy in Maryland, waar zijn lichaam wordt begraven.

Volgens Amerikaanse media heeft McCain onder meer George W. Bush en Barack Obama gevraagd om te spreken tijdens zijn begrafenis. De senator verloor tegen beide oud-presidenten de verkiezingen: Bush werd het Amerikaanse staatshoofd nadat hij McCain had verslagen in de Republikeinse voorverkiezingen in 2000, de Democraat Obama won de verkiezingen van McCain in 2008.

McCain zou voor zijn overlijden volgens lokale media ook hebben gezegd dat huidig president Donald Trump, van wie hij een forse tegenstander was, niet welkom is op zijn begrafenis. Het Witte Huis zou daarom vicepresident Mike Pence afvaardigen.