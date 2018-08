John McCain heeft boodschap voor Trump in afscheidsbrief: "Amerika's idealen verzwakken als we ons verstoppen achter muren" TT

27 augustus 2018

21u27

Bron: Belga, Reuters, USA Today 4 De Amerikaanse senator John McCain, die zaterdag overleed aan de gevolgen van kanker, heeft de bevolking in een afscheidsbrief opgeroepen zich niet te laten verleiden door "stammentwisten". In de brief, die gelezen kan worden als een boodschap aan president Donald Trump, zegt McCain dat de grootsheid en het prestige van de VS in gevaar zijn "als we ons verstoppen achter muren in plaats van ze naar te halen". Tegelijkertijd drukt McCain het optimisme uit dat de Amerikanen nog altijd kunnen samenwerken voor een gemeenschappelijk goed.

McCain toont zich in zijn afscheidsbrief trots op de verwezenlijkingen van het Amerikaanse volk en de rol van de VS op het wereldtoneel. Amerika heeft "meer mensen van tirannie en armoede bevrijd dan ooit tevoren in de geschiedenis", aldus de Republikein.

Maar tegelijkertijd hekelt hij de "rivaliteit" die "wrok, haat en geweld veroorzaakt in de vier hoeken van de planeet." McCain waarschuwt "patriottisme niet te verwarren met stammentwisten". "We verzwakken het wanneer we ons verstoppen achter muren, in plaats van ze neer te halen, wanneer we twijfelen aan de kracht van onze idealen, in plaats van te vertrouwen op de grote kracht van verandering die ze altijd zijn geweest."

Hoop

Toch is er hoop voor Amerika, zegt McCain: "We hebben altijd veel meer overeenkomsten gehad dan meningsverschillen."

McCain spreekt ook zijn dankbaarheid uit voor "het privilege jullie te kunnen dienen en voor het vervullend leven in uniform en in het openbaar ambt dat ik heb kunnen leiden. Ik heb fouten gemaakt, maar ik hoop dat mijn liefde voor Amerika die goedmaakt."

De Republikeinse senator bedankt daarnaast zijn vrouw en kinderen. "Geen man heeft een meer liefhebbende echtgenote gehad, of kinderen waar hij nog trotser op was dan ik op de mijne. En dat heb ik te danken aan Amerika. (...) Ik heb geleefd en sterf als een trotse Amerikaan."

De brief van McCain, die zaterdag overleed, werd vanmorgen voorgelezen. Woensdag kan het publiek McCain groeten in de hoofdplaats van Arizona, Phoenix, en vrijdag ligt de senator opgebaard in het Capitool in Washington, waar hij zaterdag een staatsbegrafenis krijgt.

President Trump zal niet aanwezig zijn, hij en McCain lagen geregeld overhoop. Oud-presidenten George W. Bush en Barack Obama zullen wel hun lof uitspreken.

Lees hier de integrale afscheidsbrief van John McCain aan het Amerikaanse volk:

"Mijn dierbare Amerikanen, die ik 60 jaar lang dankbaar heb gediend, en vooral mijn dierbare inwoners van Arizona,

Bedankt voor het privilege jullie te hebben kunnen dienen en voor het vervullend leven in uniform en in het openbaar ambt dat ik heb kunnen leiden. Ik heb geprobeerd ons land eervol te dienen. Ik heb fouten gemaakt, maar ik hoop dat mijn liefde voor Amerika die goedmaakt.

Ik heb vaak gezegd dat ik de gelukkigste persoon op de wereld ben. Ik denk dat nog altijd, zelfs nu ik mij voorbereid op het einde van mijn leven. Ik heb van mijn leven gehouden, van het hele leven. Ik heb dingen meegemaakt, avonturen, vriendschappen, genoeg voor 10 levens, en ik ben zo ongelooflijk dankbaar. Zoals de meeste mensen heb ik spijt. Maar ik zou geen enkele dag uit mijn leven, uit goede of uit slechte tijden, willen ruilen voor een dag van iemand anders.

Ik dank die voldoening aan de liefde van mijn gezin. Geen man heeft een meer liefhebbende echtgenote gehad, of kinderen waar hij nog trotser op was dan ik op de mijne. En dat heb ik te danken aan Amerika. Mogen werken aan Amerika's waarden - vrijheid, gelijke rechten, respect voor de waardigheid van alle mensen - brengt meer vreugde dan de vluchtige genoegens. Onze identiteit en ons gevoel van eigenwaarde zijn niet beperkt, maar worden vergroot door goede doelen te dienen die groter zijn dan wijzelf.

Liefste Amerikanen, dat werk heeft meer voor mij betekend dan wat dan ook. Ik heb geleefd en sterf als een trotse Amerikaan. Wij zijn burgers van de geweldigste republiek ter wereld, een natie van idealen, niet van bloed en bodem. We zijn gezegend en zijn een zegen voor de mensheid wanneer we streven naar die idealen, thuis en in de wereld. We hebben meer mensen van tirannie en armoede bevrijd dan ooit tevoren in de geschiedenis, en we hebben tegelijkertijd een ongelooflijke welvaart en geweldige macht opgebouwd.

We verzwakken onze grootsheid wanneer we ons patriottisme verwarren met stammentwisten die wrok, haat en geweld veroorzaken in de vier hoeken van de planeet. We verzwakken het wanneer we ons verstoppen achter muren, in plaats van ze neer te halen, wanneer we twijfelen aan de kracht van onze idealen, in plaats van te vertrouwen op de grote kracht van verandering die ze altijd zijn geweest.

Wanhoop niet over onze huidige moeilijkheden. Wij geloven altijd in de vooruitgang en de grootsheid van Amerika, want niets is hier onmogelijk

Wij zijn 325 miljoen eigenwijze luidruchtige individuen. We debatteren en concurreren en soms beledigen we elkaar zelfs in onze ruwe publieke debatten. Maar we hebben altijd veel meer overeenkomsten gehad dan meningsverschillen. Als we dat blijven onthouden en de andere het voordeel van de twijfel gunnen dat we allemaal van ons land houden, dan slaan we ons door deze uitdagende tijden. We zullen er sterker dan ooit uitkomen. Dat doen we altijd.

Tien jaar geleden had ik het voorrecht verslagen te worden in de verkiezing tot president. Ik wil mijn vaarwel aan jullie eindigen met het vertrouwen dat ik die avond zo krachtig heb gevoeld. Ik voel het nog altijd zo krachtig. Wanhoop niet over onze huidige moeilijkheden. Wij geloven altijd in de vooruitgang en de grootsheid van Amerika, want niets is hier onmogelijk. Amerikanen geven nooit op, we geven ons nooit over, we schuilen nooit voor de geschiedenis. We maken geschiedenis. Vaarwel, dierbare Amerikanen. God zegene jullie en God zegene Amerika."