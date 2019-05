John Bercow stapt dan toch niet op als speaker en waarschuwt brexiteers parlement te respecteren jv

29 mei 2019

12u24

Bron: The Guardian 0 John Bercow lijkt dan toch van plan zijn aan te blijven als speaker van het Britse House of Commons. Tot groot ongenoegen - ongetwijfeld - van de brexit-voorstanders die Bercow in het remain-kamp plaatsen. Bercow waarschuwt dat niemand het parlement een no-deal-brexit mag opdringen.

John ‘Oooordah!’ Bercow had aan vrienden laten verstaan dat hij het na tien jaar als speaker in juli voor bekeken zou houden. Maar na een speech in Washington DC verklaarde hij dat het “niet verstandig zou zijn om de post te verlaten”, nu er belangrijke zaken voorliggen in het parlement. Een streep door de rekening van de conservatieven die erg pro-brexit zijn en die in Bercow een tegenstander van de brexit zien.

Bercow had een boodschap voor de eurosceptici. Hij zei dat wie er ook Theresa May als premier zal opvolgen, hij of zij geen no-deal-brexit aan het land zou kunnen opleggen, als het parlement het daar mee oneens blijft.

Bercow lijkt met die uitspraak figuren als Boris Johnson en Dominic Raab te viseren, die eerder al aangaven voor een no-deal-scenario te willen gaan, zelfs als dat tegen de volksvertegenwoordigers ingaat. Ook Theresa May waarschuwde er al voor dat haar opvolger eerst een consensus in het parlement zal moeten vinden alvorens het Verenigd Koninkrijk zich kan afscheuren van de Europese Unie.