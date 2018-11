John (70) bombardeert zichzelf per ongeluk tot terrorist op ESTA-formulier en mag nu VS niet meer in: “Mijn vrouw is er ziek van” HA

30 november 2018

19u31

Bron: The Independent 0 “Bent u een terrorist?” “Ja”, vinkte een Schotse man per ongeluk aan toen hij zijn ESTA-visum aan het invullen was, ter voorbereiding van een trip naar de VS. Een flater met verstrekkende gevolgen, want de 70-jarige John Stevenson mag Amerika niet meer in. Hij en zijn echtgenote Marion zien hun vakantie naar New York in het water vallen. “Dit is een nachtmerrie. Ik heb nooit iets verkeerds gedaan, en nu dit. Mijn vrouw is er ziek van”, zegt hij in The Independent.

Wie naar de Verenigde Staten wil reizen, moet voor vertrek een ESTA-visum aanvragen. Dat gebeurt elektronisch. Er worden verschillende vragen gesteld, zoals ‘lijdt u aan een lichamelijke of geestelijke stoornis?’ of ‘bent u ooit gearresteerd of veroordeeld geweest?’. Maar vakantiegangers krijgen ook deze opmerkelijke vraag voorgeschoteld: ‘Bent u een terrorist?’.



Daar ging het voor de 70-jarige Schot uit Inverclyde mis. “Terwijl mijn vrouw en ik het formulier aan het invullen waren, crashte de site. Toen die weer werkte, vulden we de lijst verder in. Maar er moet iets verkeerd zijn gelopen, want achteraf bleek dat mijn antwoord van ‘neen' naar ‘ja’ was veranderd.”

“U bent een terrorist”

Gevolg: Johns aanvraag voor een ESTA-visum werd geweigerd, waardoor hij niet op vakantie kan vertrekken. Een telefoontje naar de Amerikaanse grenscontrole leverde niets op. “U bent een terrorist”, kreeg de bejaarde man te horen.



Zijn uitleg dat hij 70 jaar is en geen crimineel, viel in dovemansoren. De grootvader van vijf probeerde de autoriteiten nog te overtuigen door erop te wijzen dat hij alleen nog maar een voet in de rechtbank heeft gezet als jurylid, en nooit als beklaagde, maar ook die smeekbede haalde niets uit.



“Dit is een nachtmerrie. Het is schokkend en zó stom. Ik begrijp niet eens waarom die vraag of het formulier staat”, zegt John. De afwijzing is een streep door de rekening van John en Marion, die ruim 2.200 euro spendeerden aan hun droomvakantie.

Ondervraging in Londen

Maandag zou het koppel normaal gezien naar New York vliegen, om de zeventigste verjaardag van John te vieren. Een rechtzetting van de fout is nog mogelijk, maar dan moet John een afspraak maken bij de VS-ambassade in Londen voor een ondervraging. Omdat het niet zeker is of John daarna van zijn terroristenstatuut verlost zal zijn, kan het koppel voorlopig ook geen nieuwe reis naar de VS boeken.

“Marion is er ziek van”, jammert de Schot. Hij en zijn vrouw boekten hun reis via United Airlines. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij liet weten dat ze de kosten van het verblijf van het koppel en hun vervoer van en naar de luchthaven mogelijk zal terugstorten. Naar een terugbetaling van de vluchten kan het koppel sowieso fluiten.