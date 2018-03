John (21) heeft syndroom van Down, maar dat houdt hem niet tegen om miljoenenbusiness te runnen Karen Van Eyken

04 maart 2018

17u34

Bron: BBC, Today, Focus 91 Toen John Cronin op het punt stond af te studeren, dacht hij na over wat de toekomst hem zou brengen. De New Yorker wist dat hij een bedrijf wilde opstarten. Het feit dat hij geboren was met het downsyndroom zou hem niet tegenhouden. En John ging helemaal voor zijn droom. En hoe. Hij stampte een miljoenenbusiness uit de grond.

De nu 21-jarige jongeman was eerst niet zeker welke type onderneming hij wenste op te richten samen met zijn vader Mark. Een foodtruck leek cool. "Maar we kunnen geen van beiden goed koken, we zijn gewoon een kei in het verorberen ervan", vertelt John.

Maar toen besefte de twintiger dat hij van zijn voorliefde voor sokken een goed draaiende business kon maken. "Ik wilde iets leuks en creatiefs doen," legt hij uit.

In november 2016 bedacht het duo de naam van de onderneming 'John's Crazy Socks' en ontwierp een logo en website. "Ik bedacht eveneens een slogan," zegt John. "Sokken, sokken en meer sokken."

Ze gingen op 9 december 2016 van start en de respons was meteen overweldigend. Ze zaten snel door hun voorraad heen en Mark moest naar de plaatselijke winkels om kerstsokken te kopen zodat het magazijn voor de eerste kerstperiode toch nog een beetje gevuld zou zijn.

John's Crazy Socks verdeelt sokken die door andere bedrijven zijn gefabriceerd. John houdt ervan om de sokken uit te zoeken en te verpakken voor verzending.

Het businessmodel blijkt zeer succesvol voor vader en zoon. In iets meer dan een jaar tijd hebben ze meer dan 42.000 bestellingen verzonden en 1,7 miljoen dollar (omgerekend 1,4 miljoen euro) aan inkomsten binnengehaald. Mark Cronin schrijft het succes toe aan de toewijding van zijn zoon.

Maar Mark gelooft ook dat het bedrijf succesvol blijft omdat het zich houdt aan vier principes. Het eerste principe is dat het bedrijf hoop en inspiratie wil bieden. "We geven mensen met een beperking de kans om voor ons te werken. Het toont aan tot welke geweldige dingen deze mensen in staat zijn", meent Mark.

John's Crazy Socks geeft ook veel terug aan de maatschappij. De onderneming doneert 5 procent van haar winst aan Special Olympics. John is zelf een Olympiër en traint momenteel om deel te nemen aan de competitie met sneeuwschoenen. Het bedrijf ontwerpt ook speciale sokken om andere goede doelen te steunen, zoals bijvoorbeeld autisme. John's Crazy Socks doneert twee dollar van elk paar speciale sokken dat wordt verkocht aan lokale en nationale organisaties. "Iets terugdoen voor de maatschappij is echt essentieel voor ons", benadrukt Mark.

"We hebben meer dan 1.500 verschillende sokken", zegt John trots. "We hebben sokken waar je van zal houden", vult zijn vader aan. En de laatste sleutel tot hun succes is dat iedere koper een persoonlijke bedanking krijgt van John. Deze persoonlijke benadering maakt niet aleen klanten gelukkig, maar het verstevigt ook de band tussen vader en zoon.

"Dit is sowieso heel persoonlijk voor mij. We bouwen samen een bedrijf uit zodat John zinvol werk kan doen", zegt Mark. Bovendien leert zijn zoon elke dag bij. "Iedereen moet beseffen dat dit mogelijk is", besluit John. "Ik heb het syndroom van Down, maar dat houdt me niet tegen om mijn dromen waar te maken."