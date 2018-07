Johannes wil zijn hond laten vliegen en heeft daar een documentaire over gemaakt Maarten van Gestel

25 juli 2018

11u48

Bron: de Volkskrant 0 Filmmaken, vliegen en honden zijn de drie grote liefdes van Johannes Hogebrink. Na zeven jaar is zijn film eindelijk af. Gaat hondje Chayka de lucht in, of toch niet?

Zijn hond laten vliegen en daar een documentaire over maken, dat is wat Johannes Hogebrink (41) al sinds zijn afstuderen aan de Filmacademie zeven jaar geleden bezighoudt. Nu is De vliegende hond eindelijk af. De Duitstalige versie verschijnt hoogstwaarschijnlijk later dit jaar op de Oostenrijkse televisie en de regisseur hoopt op vertoningen op International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) en in bioscopen, vertelt hij in zijn antikraakstudio aan de Dappermarkt in Amsterdam – schaalmodellen van deltavliegers met hondjes van piepschuim hangen boven zijn hoofd. Als hij had geweten dat het zo lang zou duren, vervolgt hij, had de filmmaker en kunstenaar het project misschien niet doorgezet.

