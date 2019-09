Johannes ‘Joop’ V., verdacht van moord op Roemeens meisje (11): een slimme, veroordeelde aanrander die genezen leek Victor Schildkamp

25 september 2019

09u48

Bron: AD.nl 0 De Nederlander Johannes ‘Joop’ V. staat bij zijn exen bekend als een charmante, superslimme man die je makkelijk inpalmt en zeer gevaarlijk kan zijn. De man stapte maandag uit het leven, de avond voordien kwam het nieuws naar buiten dat hij hoofdverdachte is van de moord op een Roemeens meisje (11). De veertiger heeft een dochter, werd veroordeeld voor aanrandingen, maar leek na behandeling genezen. “En toch heb ik de politie al enkele jaren geleden weer getipt,” zegt een ex.

Voor de exen waar Johannes - roepnaam Joop - V. door de jaren heen een relatie mee had, kwam zijn misdaad in Roemenië en zijn dood als een schok. En toch verbaast het ze niet. Joop V., geboren op 6 mei 1973 in de stad Haarlem, is een zeer charmante narcist. “En dat is een gevaarlijke combinatie,” zegt een van de ex-geliefdes van Joop aan onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD). De vrouw wil anoniem blijven.

Joop V. wordt ervan verdacht vrijdag in Roemenië de 11-jarige Mihaela Adriana Fieraru te hebben ontvoerd, misbruikt en vermoord. Terug in Nederland stapt hij uit het leven door opzettelijk in te rijden op een vrachtwagen. Het parket in Roemenië maakte bekend dat Joop V. een zedenverleden in Nederland heeft. Het Openbaar Ministerie in Nederland zegt er niks over.

Joop was er heel goed in om mensen te isoleren Ex van Johannes ‘Joop’ V.

Succesvol

Dat hij een zedenverleden heeft klopt, zeggen twee van zijn exen. Maar het is allemaal lang geleden gebeurd. Joop V. leek, als je zijn LinkedIn mag geloven, een succesvolle It’er die de banen aaneenreeg en zich een boerderij van 470.000 euro in de plaats Beers (Noord-Brabant) kon veroorloven. Daar ging hij in mei van dit jaar wonen met zijn zeventien jaar jongere vrouw uit Frankrijk. Of zij wist van zijn verleden, is de vraag.

Sommige van zijn (vele) exen weten het wel. Joop V. kon al vanaf zijn tienerjaren agressief naar vrouwen toe zijn, als het masker van de makkelijk pratende charmeur afging. Hij werd meerdere keren veroordeeld, voor aanranding van volwassen vrouwen, zegt een van hen. Joop V. kreeg een celstraf en werd behandeld in een tbs-kliniek (het Nederlandse equivalent van internering, red.). Dat leek geholpen te hebben, zegt een van de vrouwen met wie hij daarna een relatie kreeg. "Maar als je zijn ware aard leert kennen, ben je snel bij hem weg.”Joop V. zou ooit zélf slachtoffer zijn geweest van misbruik.

De vrouw hield nog jaren contact met Joop, die, zegt zij, heel goed mensen kan isoleren. Totdat ze het contact echt verbrak. “Al probeerde hij het enkele maanden geleden nog via Facebook, maar ik heb dat afgehouden,” vertelt ze. De manier waarop Joop zich met andere vrouwen bemoeide, bracht haar er naar eigen zeggen toe enkele jaren geleden de politie te informeren. "Ze zouden hem in de gaten houden, ik heb mijn plicht gedaan.”

Huwelijksaanzoek op tv

Joop V. heeft een dochter. Van een vrouw uit Haarlem waar hij al vóór zijn tbs-behandeling een relatie mee had. Zijn dochter moet bijna volwassen zijn. Tijdens penitentiair verlof zou zijn kind verwekt zijn. Ook tijdens een penitentiair verlof kreeg hij later een relatie met een andere vrouw. En meer vrouwen zouden volgen. In 2011 zou hij gaan trouwen, maar toen hij vertelde over zijn verleden, kapte deze vrouw het af. In 2012 ging hij weer op z’n knieën, voor een andere vrouw. Het aanzoek is nog steeds te vinden op internet omdat hij dat deed tijdens een tv-uitzending over de Amerikaanse soapserie As The World Turns. Die gestopte soap was bij de noorderburen erg populair, waarop de cast naar Nederland kwam afgezakt voor een afscheidsevenement. Maar de vrouw uit de stad Amersfoort die op tv ‘ja’ zei, bleef ook niet lang bij hem.

Uiteindelijk trouwt hij met de Franse vrouw waarmee hij dat huis kocht in Beers. Met welke smoes Joop V. al sinds 2016 steeds enkele dagen alleen naar Roemenië reisde, blijft onbekend. Zijn huidige vrouw is hun huis in Beers tijdelijk ontvlucht.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.