Jogger verwoest slaapplaats van dakloze: "Het is smerig en ruikt naar urine" David van der Heeden

12 juni 2018

16u47

Bron: AD 0 "Wat een rotstreek!" Omstanders zijn niet te spreken over de schoonmaakactie van een jogger in Oakland, Californië. "Ik raap alleen maar wat troep op", zegt de sportieveling, terwijl hij ogenschijnlijke rommel in een afvalbak gooit. Dat hij in zijn opruimwoede de slaapplaats van een dakloze verwoest, lijkt hem te ontgaan.

"Wat wil je dat ik doe?", vraagt de in sportbroek gestoken man aan Kenzie Smith en John Harris, die hem meermalen vragen te stoppen met opruimen. "Het is smerig en het ruikt naar urine." Volgens de verbouwereerde toeschouwers, die de onbezonnen actie van de jogger in het park filmen, gooit hij zelfs spullen in het water van het nabijgelegen Lake Merritt.

"Ik was totaal verbijsterd", vertelt Harris die alles filmde. "Dit waren de spullen van een dakloze man, iemand die altijd vriendelijk is, nooit voor onrust zorgt en je altijd toelacht." Harris vindt het onbegrijpelijk dat iemand dit een ander aandoet. "Het gebrek aan medeleven is onbegrijpelijk", zegt hij in reactie op het filmpje dat hij maakte. (Lees verder onder de video.)

"Ik gooi slechts rommel in de vuilbak"

De videobeelden zorgen ook online voor verontwaardiging. "Dit is echt heel erg", schrijft een Facebookgebruiker bij het filmpje. "Wreed om zoiets te doen", vindt een ander. Op de beelden is te zien hoe Harris en Smith de halfblote hardloper op andere gedachten proberen te brengen. Die trekt zich niets aan van hun woorden en gaat onvermoeibaar door met ‘opruimen’.

"Die man leeft hier al jaren", merkt een van de omstanders in het filmpje op. De dakloze is bekend als Drew. "Je kunt niet dit niet zomaar doen, man!", krijgt de amateur-vuilnisman naar zijn hoofd. Zijn antwoord is hetzelfde als eerder: "Ik gooi slechts rommel in de vuilnisbak". Dat er door hem ook troep in het water terechtkomt, noemt hij een "ongelukje".

Buurt schiet te hulp

"Nee, dat was geen ongelukje", snauwt een van de omstanders hem toe. "Ik zag je het wegslepen en in het water gooien." De smeekbedes om zijn sloopwerk te staken, raken de jogger niet. Ook het feit dat hij wordt gefilmd, maakt geen enkele indruk. Harris zoekt Drew na het gebeuren op en stelt hem gerust. ’s Nachts checkt hij of niemand de dakloze lastigvalt en brengt hem iets te eten.

Na publicatie van de video startte de buurt een crowdfundactie voor Drew. De oproep had afgelopen weekend al 4.000 dollar opgebracht. Ook worden kleding, voedsel en andere spullen gedoneerd om de dakloze na de sloop van zijn slaapplaats weer op de been te helpen. "Dit gebeurde in onze buurt", zegt Smith. "En het is de buurt die te hulp schoot. Het toont Drew dat we om hem geven."