Joelia Skripal heeft ziekenhuis verlaten, naar "veilige plek" gebracht

10 april 2018

08u56

Joelia Skripal (33), dochter van de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal (66), heeft het ziekenhuis verlaten. Dat melden de Britse zenders BBC, ITV en SkyNews en wordt bevestigd door het Salisbury District Hospital. Ze is naar "een veilige plek" gebracht.

De vrouw werd op 4 maart samen met haar vader vergiftigd aangetroffen op een bank in het Engelse Salisbury. Volgens de BBC heeft Joelia gisteren het ziekenhuis al mogen verlaten en is ze naar een veilige plek gebracht. Dokter Christine Blanshard zei dat de vrouw de instelling gisterenavond laat heeft verlaten na "buitengewoon goed" op haar behandeling te hebben gereageerd.

De Russische ambassade in Londen heeft Joelia met haar herstel gefeliciteerd. De ambassade eiste daarbij overtuigend bewijs dat ze uit vrije wil is ondergedoken.

Haar vader herstelt langzamer, zijn ontslag komt "mettertijd".

De Britse regering stelt dat het Kremlin achter de aanval moet zitten, maar heeft daar geen bewijzen voor. Rusland ontkent elke betrokkenheid en stelt dat het nergens op zou slaan de in 2010 bij een spionnenruil naar Engeland uitgeweken Skripal met novitsjok te bestoken. De beschuldigingen leidden tot diplomatieke spanningen tussen Rusland en het Westen.

De twee werden 4 maart bewusteloos gevonden op een bankje bij een winkelcentrum in Salisbury. Ook een politieagent kwam met het chemisch wapen novitsjok in aanraking en lag weken in het ziekenhuis. Joelia was op 3 maart uit Moskou op bezoek bij haar vader gekomen. Een Russisch persbureau meldde dat Joelia overweegt in Engeland te blijven en asiel zou willen aanvragen.