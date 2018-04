Joelia Skripal getuigt voor het eerst na gifaanval: "Blij te kunnen zeggen dat ik elke dag beter word" TT TTR

05 april 2018

15u03

Eerder vandaag zond de Russische staatstelevisie Rossiya 1 een opname uit van een telefoongesprek waarin, volgens de zender, Joelia Skripal te horen is vanuit het ziekenhuis. In een door Scotland Yard verspreide mededeling laat Joelia Skripal nu zelf voor het eerst van zich horen na de gifaanval. De vrouw ligt nog altijd in een Brits ziekenhuis nadat zowel zij als haar vader begin maart vergiftigd werden met het gif novitsjok.

"Iets meer dan een week geleden ben ik weer wakker geworden, en ik ben blij te kunnen zeggen dat ik elke dag beter word." Dat meldt de 33-jarige Joelia Skripal, dochter van de vroegere Russische dubbelspion Sergej, vandaag in een door Scotland Yard verspreide mededeling. In dat bericht dankt ze de vele mensen die bijgedragen hebben tot haar genezing en de vele boodschappen van steun die ze krijgt.

"Ik ben er zeker van dat jullie begrijpen dat het hele verhaal redelijk desoriënterend is, en ik hoop dat jullie mijn privacy en die van mijn familie zullen respecteren tijdens mijn herstel", schrijft ze nog. In de mededeling zegt de vrouw niets over wie achter de aanval zit.

De vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter, op 4 maart in Salisbury, leidde de afgelopen weken tot een zware diplomatieke crisis tussen Rusland en het westen.

Telefoongesprek

Vandaag liet de Russische staatszender een opname horen van een telefoongesprek tussen Joelia Skripal en haar nicht Viktoria. De stem die wordt toegeschreven aan de dochter van de vroegere Russische dubbelspion, lijkt op een redelijk ongedwongen manier te spreken. Ze zegt onder meer dat zij en haar vader het beter stellen, en dat ze binnenkort het ziekenhuis zal kunnen verlaten. "Alles gaat goed, alles kan opgelost worden, iedereen is herstellend en levend", aldus Joelia.

Haar vader "is aan het rusten, aan het slapen". "Ieders gezondheidstoestand is normaal, er is niets onomkeerbaars gebeurd. Alles gaat goed aflopen."

De nicht van Joelia, Viktoria Skripal, woont in Rusland. Zij zegt dat ze een Brits visum heeft aangevraagd om vanaf maandag haar familie te kunnen bezoeken. "Vika, niemand zal je een visum geven", reageert Joelia. "Je weet hoe de situatie nu is. We zien later wel." Aan The Guardian liet Viktoria later weten dat haar nicht haar zei dat alles goed is. "Dat is alles wat ik ga zeggen", klonk het.

