Joegoslavië-Tribunaal gaat zelf ook dood Praljak onderzoeken ep

14u03

Bron: ANP 0 REUTERS Slobodan Praljak dronk een flesje vergif in het Joegoslavië-Tribunaal en overleed niet veel later. Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag laat, als aanvulling op het Nederlandse onderzoek naar de dood van de de Kroaat Slobodan Praljak, zelf een onafhankelijk onderzoek instellen naar de eigen manier van werken. Dit is volgens het tribunaal standaardprocedure.

Het onderzoek wordt geleid door Hassan Jallow, opperrechter in Gambia en voormalig aanklager bij het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en het Mechanisme voor Internationale Straftribunalen. Het onderzoek begint volgende week en moet worden afgerond voordat het Joegoslavië-Tribunaal op 31 december 2017 ophoudt te bestaan. De aanbevelingen kunnen van belang zijn voor eventuele toekomstige tribunalen.

Praljak (72) werd woensdag in beroep opnieuw tot twintig jaar gevangenis veroordeeld. "Slobodan Praljak is geen oorlogsmisdadiger'', riep hij voordat hij in de rechtszaal een flesje met dodelijk gif aan zijn mond zette en leegdronk.