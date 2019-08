Joe Walsh tweede uitdager Trump bij Republikeinen KVE ADN

25 augustus 2019

17u05

Bron: ANP, Belga 0 De conservatieve radiopresentator Joe Walsh gaat president Donald Trump volgend jaar uitdagen bij de Republikeinse voorverkiezingen. Walsh, voormalig parlementslid, is de derde kandidaat voor de Republikeinse nominatie bij de presidentsverkiezingen van november 2020.

Walsh is een conservatieve radiomaker die in 2010 in het Congres verkozen raakte. Ooit was hij een groot aanhanger van Trump, maar nu vindt Walsh de huidige president ongeschikt om het land te leiden. Walsh noemt Trump “wreed, racistisch en narcistisch”. "Ik ga doen wat ik kan want ik wil niet dat Trump gaat winnen. Dit zijn geen normale tijden. Kijk naar de oplichter in het Witte Huis, hij is ongeschikt", zei Walsh tegen Amerikaanse media.

Eerder al maakte Bill Welding, oud-gouverneur van de staat Massachusetts, bekend dat hij Trump zou uitdagen. Een tweede termijn voor Trump zou volgens Welding "een politieke tragedie en een ramp voor het land" zijn.



Zolang geen zwaargewicht opstaat bij de Republikeinen, zal Trump de Republikeinse voorverkiezingen wellicht met groot gemak winnen. Ondanks de kritiek van zijn uitdagers is Trump de favoriet van 88 procent van de Republikeinse aanhang. Alom wordt verwacht dat zijn uitdagers bij de voorverkiezingen geen schijn van kans maken.

Bij de Democraten strijden nog 21 kandidaten om de nominatie. Belangrijkste kanshebbers zijn Joe Biden, Elisabeth Warren en Bernie Sanders.