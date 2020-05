Joe Biden wint zoals verwacht voorverkiezingen in staat Nebraska Amerikaanse presidentsverkiezingen ADN

13 mei 2020

16u06

Bron: Belga 0 Joe Biden heeft als de vermoedelijke uiteindelijke presidentskandidaat van de Democratische Partij de voorverkiezingen in de staat Nebraska gewonnen, zo heeft de plaatselijke afdeling van zijn partij dinsdagavond (plaatselijke tijd) bekendgemaakt.

Volgens overeenstemmende berichten in Amerikaanse media behaalde de vroegere vicepresident ongeveer 77 procent van de stemmen. De linkse senator Bernie Sanders, die begin april uit de race naar het Witte Huis is gestapt, kwam op ongeveer 13 procent.

Minstens 20 afgevaardigden

Biden pikte volgens zender CBS zodoende weer minstens 20 afgevaardigden op voor de Democratische Conventie die hem haast heel zeker zal nomineren als de Democratische uitdager van de Republikeinse president Donald Trump. In Nebraska waren 29 afgevaardigden te grabbel.

Nog volgens CBS heeft de vroegere adjunct van Barack Obama al 1.444 van de 1.991 stemmen die hij in de zomer op de Conventie nodig heeft.

In het stemlokaal of per brief

Voor het eerst waren er weer voorverkiezingen in een heus stemlokaal, al maakte vanwege de coronapandemie zowat drie kwart van de reguliere deelnemers aan de voorverkiezingen van de mogelijkheid gebruik om per brief te stemmen.

Nog inhoudelijk invloed voor Sanders

Toen Sanders begin april zei de handdoek in de ring te gooien, kondigde hij aan bij de overblijvende voorverkiezingen op het stembiljet te willen blijven staan, om verder afgevaardigden achter zich te scharen en zo inhoudelijk nog invloed te kunnen hebben op de Democratische Conventie. Daar is ook de partijkoers een thema. Sanders heeft een programma van duidelijk linkse signatuur terwijl Biden tot de gematigde vleugel van de partij behoort.

Biden heeft Sanders al zeggenschap op de Conventie toegezegd en er zijn ook al gemeenschappelijke werkgroepen opgericht om aan een inhoudelijk concept te sleutelen. Bedoeling is de partij weer te verenigen.

Lees ook:

De tactiek van Trump: hoe het Witte Huis krampachtig probeert om de schuld op China te steken (+)

Trump blijft maar razen over ‘Obamagate’ zonder bewijzen te leveren: “Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd” (+)