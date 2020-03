Joe Biden wint voorverkiezingen in Florida, Illinois en Arizona: nominatie zo goed als binnen IB

18 maart 2020

02u00

Bron: ANP 0 De Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden is dicht bij de Democratische nominatie tot presidentskandidaat. Dinsdag waren er voorverkiezingen in Florida, Illinois en Arizona. Op basis van de voorlopige uitslagen wint de 77-jarige Biden in alle drie de staten ruim van zijn rivaal Bernie Sanders.

Vooral in Florida, waar de meeste kiesmannen op het spel staan, is het verschil met Sanders groot. Daar leidt Biden met ruim 60 procent tegen ruim 20 procent voor de 78-jarige senator uit Vermont. Ook in Illinois heeft hij een fikse voorsprong. Biden heeft met deze nieuwe overwinningen in 19 staten gewonnen van de 27 die tot nog toe hebben gestemd

Tijdens zijn toespraak zei Biden dat het zijn doel is om eerst de Democratische Partij weer bijeen te krijgen en daarna het land. “Weet je, op zulke momenten moeten we de politiek terzijde schuiven en als Amerikanen samenwerken”, zei hij. “Voor het coronavirus maakt het niet uit of je een Democraat of Republikein bent.” Sanders sprak zijn aanhangers al vroeg op de avond toe en ging verder niet in op de verwachte verkiezingsuitslag.

De winst betekent dat Biden een comfortabele voorsprong heeft op Sanders en de nominatie haast niet meer kan ontgaan. De oud-vicepresident zal het dan in november op moeten nemen tegen de Republikeinse kandidaat bij de presidentsverkiezingen. Zijn tegenstander wordt zo goed als zeker president Donald Trump.

