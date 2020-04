Joe Biden wint voorverkiezingen in Alaska kv

12 april 2020

06u47

Bron: Belga 0 Joe Biden, ondertussen de enige Democratische presidentskandidaat, heeft de voorverkiezing in Alaska gewonnen. Die gebeurde vanwege de corona-uitbraak per brief, en de stembrieven werden verstuurd nog voor Bernie Sanders de handdoek in de ring gooide.

Biden kreeg 55,3 procent van de stemmen. In 2016 won Sanders nog van Hillary Clinton in Alaska.

Sanders heeft aangekondigd dat zijn naam op de stembrieven zal blijven staan hoewel hij uit de race is gestapt. Hij wil zo nog meer kiesmannen verzamelen om op de partijconventie in augustus meer invloed te kunnen uitoefenen op het partijprogramma.



Biden riep Sanders na zijn overwinning in Alaska op om zijn campagne te vervoegen. Zo goed als alle ex-kandidaten aan Democratische kant hebben dat gedaan. Enkel Elizabeth Warren heeft haar steun niet uitgesproken voor Biden of Sanders.

Biden kondigde eerder deze week ook aan dat hij de zoektocht naar zijn running mate gestart is. Namen die al circuleren in de media zijn onder meer gouverneur van New York Andrew Cuomo, voormalig kandidaat-gouverneur van Georgia Stacey Abrams en ex-presidentskandidaten Kamala Harris, Amy Klobuchar en Elizabeth Warren.

Volgens Associated Press heeft Biden ondertussen 1.228 kiesmannen verzameld, Sanders heeft er 918.