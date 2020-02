Joe Biden wint voorverkiezing in South Carolina kv

01 maart 2020

01u54

Bron: Belga, Reuters 0 De voormalige vicepresident Joe Biden heeft volgens voorspellingen van Amerikaanse media de Democratische voorverkiezingen in de staat South Carolina gewonnen. Uit exitpolls komt naar voren dat hij een ruime voorsprong heeft op zijn naaste concurrenten. Senator Bernie Sanders, die de afgelopen twee voorverkiezingen won, staat op plek twee, Tom Steyer op drie.

Bij de voorverkiezingen in drie andere staten haalde Biden een teleurstellend resultaat, maar hij maakte zich sterk dat hij in South Carolina zou winnen. Hij zag de voorverkiezing als een “lanceerplatform” voor zijn campagne, zei hij vrijdag aan CNN.

Uit onderzoek van Edison Research blijkt dat zes op de tien Afro-Amerikanen, die meer dan de helft van het Democratische electoraat in de staat uitmaken, voor Biden stemden. Minder dan twee op de tien gaven hun stem aan Bernie Sanders. Edison Research combineert de resultaten van peilingen en de live verkiezingsresultaten van media-organisaties waaronder ABC News, CBS News, CNN, NBC News en Reuters.



Uit de exitpoll bleek ook dat het feit dat Biden steun kreeg van Jim Clyburn, een vooraanstaand Afro-Amerikaans congreslid uit South Carolina, voor zes op de tien kiezers doorslaggevend was in hun keuze.

South Carolina is de vierde plaats waar de strijd om de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvindt. Het zijn de laatste voorverkiezingen voor Super Tuesday, als er in veertien staten wordt gestemd, komende dinsdag. Voor Biden lijkt het de laatste kans om voor Super Tuesday nog aan te haken bij senator Bernie Sanders en Pete Buttigieg.

In South Carolina is meer dan de helft van de Democratische stemmers zwart. Biden heeft veel steun onder de zwarte stemmers, terwijl Sanders en Buttigieg moeite hebben hen achter zich te krijgen. In 2016 leed Sanders mede daardoor een grote nederlaag tijdens de voorverkiezingen in de staat toen hij het opnam tegen Hillary Clinton.