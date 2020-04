Joe Biden wint Democratische voorverkiezing in Ohio Redactie

29 april 2020

20u20

Bron: Belga 0 De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft de Democratische voorverkiezingen in de staat Ohio met een grote meerderheid gewonnen van de linkse senator Bernie Sanders. De Democratische voorverkiezingen zijn echter nog slechts een formaliteit sinds Bidens laatste tegenstander, Bernie Sanders, zich begin april heeft teruggetrokken uit de race.

Ongeveer 72 procent van de kiezers heeft op Biden gestemd. Bernie Sanders kon nog op 17 procent van de stemmen rekenen, ook al is hij niet meer in de running voor het presidentschap. Vanwege de coronaviruspandemie werd er voornamelijk gestemd per post.

Begin april trok Bernie Sanders zijn kandidatuur terug vanwege de teleurstellende resultaten van de voorverkiezingen. De voormalige vicepresident Joe Biden is dus de enige overgebleven kandidaat voor de partij, maar moet nog wachten tot de partijconventie in augustus om officieel als presidentskandidaat te worden aangeduid.

