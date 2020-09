Joe Biden wijst Trumps eis voor drugstest af LH

28 september 2020

19u15

Bron: Belga 0 De Democratische presidentskandidaat Joe Biden voelt niets voor een drugstest, zoals president Donald Trump die van hem eist. Trump wil nu weten waarom Biden geen test wil laten doen.

"Goh, ik vraag me af waarom", tweet de Republikeinse president over de afwijzing. Hij suggereert daarmee dat zijn Democratische rivaal bij de komende verkiezingen iets te verbergen heeft.

Trump wilde dat zijn tegenstrever een drugstest zou ondergaan. Hij zou dat zelf "natuurlijk" ook doen. Trump vindt dat 'Sleepy Joe', zoals hij zijn 77-jarige uitdager steevast noemt, een onevenwichtige indruk maakt bij openbare optredens. Alleen drugs kunnen dat verschil hebben veroorzaakt, suggereert de president op Twitter zonder met bewijzen te komen.

De twee houden woensdagmorgen (Belgische tijd) hun eerste debat in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 3 november.



Het campagneteam van Biden benadrukt dat de Democraat van plan is in het debat met woorden te reageren. Als de president denkt dat hij dat het beste met urine kan doen moet hij daarvoor gaan, liet een woordvoerster verder weten. Ze zei eigenlijk ook niets anders van Trump te verwachten.

