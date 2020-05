Joe Biden voor het eerst sinds 15 maart weer in het openbaar verschenen

25 mei 2020

Democratisch presidentskandidaat Joe Biden (77) is maandag voor het eerst sinds 15 maart weer in het openbaar gezien, tijdens een herdenking in de Amerikaanse stad New Castle, in zijn thuisstaat Delaware. Hij was tot nu toe ruim twee maanden binnenshuis gebleven vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.